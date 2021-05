Wat scheelt er met trainers in topcompetities? "Gigantische druk is verstikkend"

Stef Wijnants: "Druk is niet meer seizoensgebonden"

De top 4 in Duitsland pronkt met een nieuwe hoofdcoach. Real Madrid in Spanje, vijf topclubs in Italië, de kampioen van Frankrijk, PSG misschien. In Engeland zien we ook wat verschuivingen.

Misschien is het wel een toeval dat het allemaal samenvalt, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met de gigantische druk die er rust op de schouders van de coaches. Echt verstikkend.



Vroeger werd je afgerekend op de prijs die je op het einde van het seizoen al dan niet pakte. Nu moet je onderweg voortdurend resultaten halen. Minstens 3 overwinningen op 4 wedstrijden of de druk wordt flink opgevoerd.

Misschien spelen het coronavirus en de financiële problemen ook een rol. Want sommige coaches zijn ook zelf opgestapt. Zoals Conte bij Inter en Flick bij Bayern.



In Duitsland heeft Borussia Dortmund toch redelijk snel afscheid genomen van Lucien Favre, toen bleek dat ze geen kampioen meer kon worden. Mark Van Bommel gaat naar Wolfsburg. Die club heeft toch de Champions League gehaald? Ik heb het gevoel dat de druk niet meer seizoensgebonden is.



Bij Juventus was het voetbal van Allegri na 5 titels niet sexy genoeg. Sarri liet Juventus dan weer aantrekkelijker spelen, maar die lag niet goed in de groep. Nu pakt Juventus geen prijs met Pirlo en neemt Allegri over. Het is wat!