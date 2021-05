Van een kooivechter tot een fastfood-gek: wat u nog niet wist over Chelsea

Dat ze onwaarschijnlijk goed kunnen voetballen, zag u al. Maar wist u dat Mendy 5 jaar geleden nog werkloos was? Of dat Pulisic verslaafd is aan fastfood? Dit zijn de Champions League-finalisten zoals u ze nog niet kende. In deel 2: de verwachte basiself van Chelsea.

Edouard Mendy: de werkloze

Doelman - 11 wedstrijden - 8 clean sheets Zijn carrière leest als een sprookjesboek. Op 5 jaar tijd ging Mendy van werkloos naar Premier League-ster. In 2014 liet een Franse derdeklasser de Senegalese doelman nog vertrekken - niet goed genoeg, klonk het. Ook een deal met een Engelse laagvlieger ketste af door een malafide makelaar. Mendy was werkloos en moest - met zijn eerste kindje op komst - op zoek naar een job. Een vriend bood dan maar aan om zijn kledingwinkel uit te baten. Via de reservenploeg van Marseille begon zijn weg naar de top.

Thiago Silva: de overlever

Verdediger - 7 wedstrijden - 0 goals - 0 assists

Tekende in 2005 voor Dinamo Moskou, maar daar liep het mis. Werd ge­diagnosticeerd met tuberculose en belandde zes maanden lang in het ziekenhuis. Als de ziekte twee maanden later zou zijn vastgesteld, had de Braziliaan het wellicht niet ­gehaald. Silva besliste eerst om te stoppen met voetbal, maar werd overhaald door zijn moeder. Bij het Braziliaanse Fluminense herlanceerde de verdediger zijn voetbalcarrière - hij kreeg er zelfs de bijnaam "O Monstro", het monster.

Andreas Christensen: de superprof

Verdediger - 6 wedstrijden - 0 goals - 0 assists

Liep rond met een klein balletje sinds hij kon stappen. De invloed van papa Sten, die doelman was bij het Deense Brondby. Hij loog zelfs over de leeftijd van zijn zoon om hem op 4-jarige leeftijd al te laten meespelen met het lokale ploegje Birkerod. Christensen staat overigens bekend als een superprof. Toen hij zijn contract verlengde bij Chelsea stelde zijn vader voor om het te gaan vieren op restaurant. Het antwoord van de verdediger: "Toch liever niet. Ik heb morgen een wedstrijd en ga vroeg naar bed."

Antonio Rüdiger: de kooivechter

Verdediger - 10 wedstrijden - 0 goals - 1 assist

Groeide op in het beruchte Neukölln-district in Berlijn. En leerde er voetballen in de "kooien" - harde veldjes met hekken rond. "Dat heeft me gevormd als persoon", vertelde de Duitser daar ooit over. "Ik heb er geleerd dat je ofwel eet of opgegeten wordt. Het ging er steeds keihard aan toe." Door de armoede in zijn gezin moest Rüdiger zijn eerste voetbalshirtje zelf maken. Een wit exemplaar met op de achterkant het nummer 9 en de naam van Milan-ster George Weah.

César Azpilicueta: de man met de moeilijk naam

Flankverdediger - 10 wedstrijden - 0 goals - 0 assists

Zijn ploegmaats bij Chelsea vonden dat zijn naam moeilijk uit te spreken was. En dus doopte toenmalig aanvoerder John Terry de Spaanse aanwinst maar om tot "Dave" - een naam die nu nog steeds meegaat. Niet vaak in de spotlights, maar met ruim 400 wedstrijden voor Chelsea wel in alle stilte een clublegende. Petr Cech (494 duels) is de enige niet-Engelse speler die er meer telt voor de club.

Jorginho: de penalty-vernieuwer

Middenvelder - 11 wedstrijden - 1 goal - 1 assist

Een penalty-expert. Introduceerde een hele nieuwe techniek door een sprongetje te maken - en naar de keeper te kijken - bij het trappen van een strafschop. (Bekijk hieronder de beelden) De Italiaan met Brazilaanse roots vervulde de grote droom van zijn moeder. Zij wou het zelf maken als voetbalster, maar slaagde daar niet in. Dus investeerde ze al haar tijd in de carrière van haar zoon. Met het weinige geld dat ze had, kocht ze zijn eerste bal en voetbalschoenen. Daarnaast was ze ook zijn eerste coach en verplichte ze hem zelfs tot trainingen op het strand en in de zaal. "Ik heb alles aan mijn moeder te danken", meent Jorginho.

Ngolo Kanté: de bescheidene

Middenvelder - 12 wedstrijden - 0 goals - 1 assist

Staat bekend als de meest bescheiden speler ter wereld. Schuwt de spotlights en alle lof. Durfde eerst zelfs geen foto nemen met de wereldbeker die hij won met Frankrijk. Ook zijn "wagenpark" is veelzeggend. Bij Leicester kwam hij naar training in een aftandse Renault Megane. Die ruilt hij later in voor... een tweedehands Mini. Op weg naar een wedstrijd reed hij ooit een tegenligger aan. De volgende dag arriveerde hij op training met een zijspiegel vastgeplakt met plakband. Studeerde boekhouden voor zijn voetbalcarrière laattijdig ontplofte.

Kanté op weg naar training in zijn wereldberoemde Mini Cooper

Ben Chilwell: de crickettopper

Flankverdediger - 9 wedstrijden - 0 goals - 1 assist

Was eerst een toptalent in het cricket. "Misschien was ik er zelfs beter in dan voetbal", claimde hij ooit. Kwam in zijn tienerjaren al op de radar bij de nationale cricketploeg van Engeland. Speelde ook al vroeg cricket met volwassenen. "Daar ben ik de liefde voor het spelletje verloren. Heel lange dagen met mannen die 15 jaar ouder zijn dan jou. En alleen maar praten over bier drinken in de pub..." Zijn eerste echte voetbalherinnering was de Engelse finale tussen Chelsea en Manchester United in de Champions League in 2008. Papa Wayne wou absoluut dat zijn zoon het historische moment meemaakte.

Christian Pulisic: de fastfood-gek

Aanvaller - 9 wedstrijden - 2 goals - 2 assists

Technisch enorm vaardig. En dat is voor een groot deel te danken aan de vastberadenheid van zijn vader. Die wilde de "skills" van zijn zoon per se ontwikkelen door hem te laten zaalvoetballen. Alleen: in thuisbasis Detroit was er geen enkel zaalvoetbal-competitie. Hij richtte er dan maar zelf eentje op, gespeeld op basketvelden. Heeft moeite om zijn sportdieet te volgen wanneer hij taco's en burrito's van fastfood-keten Chipotle voor zich krijgt. Reed ooit 2 uur toen hij bij Dortmund speelde om één van de weinige Chipotle-vestigingen in Duitsland te bezoeken. Werd zelfs de eerste internationale ambassadeur ooit van het merk.

Timo Werner: de duiker

Spits - 11 wedstrijden - 4 goals - 2 assists

Ontketende een rel toen hij in een wedstrijd met RB Leipzig tegen Schalke 04 opzichtig ging liggen in de 16 en daar een strafschop voor kreeg. Media doopten hem om tot "Der Falsch-Flieger "en maandenlang floten fans hem uit overal waar hij kwam. Zelfs tijdens zijn debuut voor de Duitse nationale ploeg. Werner, die naar eigen zeggen nochtans toegaf dat de doelman hem niet raakte, had zelfs psychologische hulp nodig om erboven te komen. En bood ook zijn verontschuldigingen aan. Een veel positievere bijnaam voor Werner is "Turbo Timo" omwille van zijn snelheid. Klokte ooit 11,1 seconden over de 100 meter. Naar eigen zeggen te danken aan zijn papa, die hem verplichte om sprintjes te trekken in de bergen.

Bekijk hieronder de beruchte duik van Werner bij RB Leipzig

Mason Mount: de gulle schenker