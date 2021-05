Seraing trekt met Jordi Condom als coach naar 1A

Condom is zeker geen vreemde in het Belgisch voetbal. De Spanjaard streek in 2012 neer in België, toen hij begon bij Eupen als assistent. Nadien werd hij er coach, in 2018 ook een jaartje bij Roeselare. Na een jaar Qatar keerde hij in 2020 terug naar Eupen als sportief directeur.



Nu wordt de Spanjaard dus terug coach. Hij moet promovendus Seraing leiden bij de terugkeer in eerste klasse. Voorzitter Mario Franchi is blij met de komst van Condom.

"Het is iemand die houdt van werken met jongeren en die de spelers beter kan maken. Wij zetten in op onze jeugd, dus dat was voor ons een belangrijk criterium. Wij zijn blij dat we iemand hebben gevonden die de filosofie van Ferrera kan verderzetten in deze club."

"Om een blijver te worden in 1A moeten we hard werken, maar er is ook ervaring, mentale sterkte en vertrouwen nodig. Ik deel de voetbalfilosofie van de club, met een aanvallend spel", vertelt de nieuwe coach Condom.

Condom tekent in Seraing een contract voor twee jaar. Assistent-coach Marc Grosjean zal in de staf blijven. Wie de andere assistent wordt is nog niet bepaald.