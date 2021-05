Sam Maes bijna weer fit na zware blessure: "Wil er heel graag bij zijn op Winterspelen"

De eerste manche van het nieuwe wereldbekerseizoen in het Oostenrijkse Sölden laat Maes nog aan zich voorbijgaan. Hij richt zich op de tweede manche in het Italiaanse Santa Caterina. "Ik wil stress vermijden door me al te richten op oktober, ik piek dan liever wat later."

"Ik heb er in elk geval veel zin in en ik ben niet bang om na mijn blessure terug te keren", gaat Maes verder. "Na mijn vorige blessure lukte het ook meteen om een goed resultaat neer te zetten bij mijn terugkeer. Ik zit nu al aan 95 procent, ik hoop binnen anderhalve maand opnieuw voorzichtig te skiën."



Tijdens zijn blessure zag hij hoe landgenoot Armand Marchant enkele straffe prestaties neerzette: "Ik ben oprecht heel blij voor Armand dat hij het zo goed gedaan heeft. Het voelt ook goed om hier met hem te zijn. Hij geeft me raad over hoe ik met bepaalde zaken kan omgaan. Het geeft me motivatie om er ook helemaal voor te gaan. Ik weet zeker dat ik dit ook in mijn mars heb."

"Het is in elk geval uitzonderlijk dat we plots zoveel goede skiërs hebben die op het hoogste niveau meekunnen. Er wordt hard gewerkt bij Sport Vlaanderen en het BOIC. Er is zeker geluk bij, maar de vernieuwde organisatie zorgt voor meer mogelijkheden. Er zullen zeker nog Belgische talenten opstaan in de toekomst."