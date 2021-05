Red Lions pakken eindzege in Pro League na afgelastingen

De Belgische hockeymannen zijn door de internationale federatie FIH uitgeroepen tot winnaar van de Pro League 2020-2021. Omdat door het coronavirus een aantal uitgestelde wedstrijden niet meer wordt gespeeld, zijn de Red Lions zeker van de eerste plek in het klassement.

Omdat de deelnemers niet op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden uitkomen, kijkt de FIH voor het opmaken van de eindstand naar het behaalde puntenpercentage. De regerende wereld- en Europees kampioen leidt in de stand met een gemiddelde van 82,05 procent na negen zeges, drie gelijke spelen en een nederlaag. "Het is jammer dat het onmogelijk blijkt alle voorziene wedstrijden te spelen. Maar het is gezien de bijzonder uitdagende omstandigheden veroorzaakt door de pandemie een opmerkelijke prestatie dat ongeveer twee derde van de matchen toch is gespeeld", zegt Thierry Weil, CEO van de FIH. "Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de immense betrokkenheid en toewijding van alle deelnemende landen en atleten. Wij willen iedereen bedanken en kijken al uit naar de volgende editie die in oktober van start gaat."

Zondag volgt nog een afsluitend duel in Antwerpen tegen Nederland (54,55 procent), de nummer vijf. Duitsland is tweede met 63,33 procent voor India (62,5 procent). De Belgen volgen op de erelijst Australië op, de winnaar van de eerste editie in 2019. Toen werden de Lions tweede.

Australië sluit de Pro League volgende maand af met twee wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland in Perth (op 26 en 27 juni). Aansluitend zullen de Lions hun trofee als eindwinnaar overhandigd krijgen.

Nederland zegeviert bij de vrouwen

Bij de vrouwen gaat de eindzege dan weer naar Nederland. Ook daar konden niet alle wedstrijden gespeeld worden door de reisbeperkingen vanwege het coronavirus. Oranje sluit de Pro League zondag in Antwerpen af tegen België.

De Nederlandse hockeysters zouden het ook nog twee keer opnemen tegen zowel Australië als Nieuw-Zeeland, maar die landen kunnen niet naar Europa komen. De internationale hockeyfederatie FIH heeft besloten die wedstrijden ook niet meer te laten spelen. Met 87,88 procent scoort Oranje bij de vrouwen veruit het beste. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won acht van de tien wedstrijden en zegevierde een keer via shoot-outs. Alleen van Argentinië werd in februari één keer verloren (2-0). In 2019 won Oranje ook de eerste editie van de Pro League. De Red Panthers staan met 39,39 procent zevende (op negen landen) na drie zeges, drie draws en vijf nederlagen. Hun eerste ontmoeting met Oranje verloren ze in november met 0-4.