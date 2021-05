Real Madrid haalt David Alaba weg bij Bayern München

Voor volgend seizoen heerst er heel wat onzekerheid over de defensie van Real Madrid.



Sergio Ramos is einde contract en over een mogelijke verlenging is nog niks gelost. Ook Raphael Varane en Nacho liggen nog niet vast voor volgend seizoen.

Thibaut Courtois zal dus in zijn handen wrijven met de komst van Oostenrijks international David Alaba. De 28-jarige centrale verdediger droeg 10 seizoenen het Bayern-shirt en heeft al een uitpuilende trofeeënkast.

Alaba werd met Bayern 10 keer Duits kampioen, won 6 keer de Duitse beker, 6 keer de Duitse supercup, 2 keer de Champions League, 2 keer de Europese supercup en 2 keer het WK voor clubs. Hij werd ook al 7 keer uitgeroepen tot Oostenrijks voetballer van het jaar.

Real Madrid is nog altijd op zoek naar een nieuwe coach. Gisteren geraakte bekend dat Zinedine Zidane de Madrileense topploeg verlaat.