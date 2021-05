Portugezen storen zich aan Engelse fans voor CL-finale: "Ze zetten de boel op stelten"

12.000 fans zijn al op post in Portugal voor de Engelse CL-finale

Da Silva zegt dat sommige Portugezen zich zorgen baren. "De supporters drinken veel alcohol en zetten de boel op stelten. De Portugezen zijn bang dat het impact zal hebben op hun coronacijfers. Portugal is er vrij goed in geslaagd de Indiase variant buiten te houden en in het Verenigd Koninkrijk circuleert die variant wel."

"Er worden duizenden supporters in Porto verwacht. Gisteren alleen al zijn er 27 propvolle vliegtuigen toegekomen vanuit Groot-Brittannië", vertelt José Da Silva, onze correspondent in Portugal. "Volgens een woordvoerder van de politie zullen er tussen de 10.000 en 20.000 voetbalfans aanwezig zijn in het centrum van Porto."

"De Britten hoeven niet in quarantaine"

Oorspronkelijk zou de finale doorgaan in Istanbul, maar uiteindelijk werd er toch gekozen voor het Estadio do Dragao in Porto. "Portugal is een oranje zone", gaat Da Silva verder. "De Britten hoeven dus niet in quarantaine bij hun terugkeer. In Turkije zouden de Britten twee weken in quarantaine moeten bij aankomst en twee weken bij thuiskomst."

Ook al zijn er slechts 12.000 fans welkom in het stadion, toch houdt dat de Engelse fans niet tegen om naar Portugal te trekken. "De meeste supporters zijn van plan om de wedstrijd te volgen in cafés in Porto. Normaal zouden de fans in het stadion met speciale chartervluchten aankomen, met bussen naar het stadion gaan en na de wedstrijd meteen weer naar huis vliegen. Maar dat gebeurt dus niet."

Het Portugese ministerie van Binnenlandse Zaken laat in een verklaring weten dat het “op alles is voorbereid”. "Zoals bijvoorbeeld rellen, vechtpartijen, dronkenschap en dus ook het overtreden van de coronamaatregelen."