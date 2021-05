Niet olympisch, maar wel mega in Japan: maak kennis met Sumo-worstelen

Rikishi

In een sumogevecht nemen twee sumoworstelaars of rikishi het tegen elkaar op. Het doel? Elkaar op de grond of uit de kring krijgen. Zo eenvoudig is het.

Rikishi hebben een bijzondere haarstijl en dragen een felgekleurde mawashi. Dat is een doek van 9 meter die ze rond hun middel winden. Dat is niet alleen het enige wat ze aanhebben, maar ook het enige dat de tegenstander kan vastgrijpen.

Rikishi komen voor in alle maten. Kleine rikishi, gespierde rikishi en

gigantische rikishi. Maar allemaal eten ze hetzelfde krachtvoer:

Chanko Nabe. Dat is een bouillon met verse groenten, vlees, tofu en

vis.



Een rikishi traint, werkt en leeft in Japan, maar hoeft geen Japanse roots te hebben. Momenteel kampen ook een Bulgaar, een Braziliaan en een Georgiër mee in de hoogste klasse. Om nog maar te zwijgen van de tientallen rikishi

met Mongoolse origine.