Neymar na aantijgingen Nike over aanranding: "Een absurde leugen"

Nike liet eerder vrijdag weten de samenwerking met de aanvaller van Paris Saint-Germain stop te hebben gezet omdat hij geweigerd had mee te werken aan een intern onderzoek bij het sportmerk, nadat een personeelslid hem beschuldigd had van seksuele agressie.

Neymar reageerde via Instagram in een ellenlang bericht op de beschuldigingen van Nike. Volgens de Braziliaan is hij nooit op de hoogte gesteld van een soortgelijk onderzoek tegen hem.

"Ik kan niet begrijpen dat een groot bedrijf zomaar een zakelijke relatie stopzet die ondersteund is met een contract. Zeggen dat ik niet meewerkte aan een onderzoek is een absurde leugen."

"Ik heb niet de kans gekregen me te verdedigen. Ik weet niet eens van wie die beschuldigingen komen. Ik ken haar misschien niet eens. Ik krijg niets eens de kans om met haar te spreken en te vragen waarom ze zo gekwetst is."

De samenwerking tussen Neymar en Nike werd vorige zomer stopgezet na vijftien jaar. Meer details werden toen niet gegeven. Nike ging in zee met Neymar toen hij amper dertien was.

De aanvaller moest toen nog debuteren voor Santos, maar op dat moment maakte de jonge Neymar wel al furore op het internet met video's van zijn dribbels. De Duitse sportartikelengigant Puma nam de plaats in van Nike, na de stopzetting van de samenwerking.