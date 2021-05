Milwaukee kan 2e ronde van NBA-play-offs al ruiken, Lakers komen voor tegen Phoenix

Bij Milwaukee speelde sterspeler Giannis Antetokounmpo weer een grote rol met 17 punten, 17 rebounds en 5 assists. Hij kreeg de steun van Khris Middleton (22 ptn) en Jrue Holiday (19 ptn, 12 ass). Nog 1 keer winnen en de Bucks staan in de halve finale van de Eastern Conference.

In de Western Conference staan de Los Angeles Lakers 2-1 voor tegen Phoenix. De regerende kampioen was in het eerste duel in het eigen Staples Center te sterk voor de Suns: 109-95.

Anthony Davis blonk uit met 34 punten en 11 rebounds bij de LA-formatie, die ook kon rekenen op LeBron James (21 ptn, 9 ass, 6 rbs) en Dennis Schröder (20 ptn).

In de derde partij van de avond ging Denver met 115-120 winnen bij Portland. Nikola Jokic scoorde 36 punten voor de bezoekers, 1 puntje minder dan thuisspeler Damian Lillard. Zaterdagavond spelen de Trail Blazers opnieuw thuis. De winnaar van deze confrontatie neemt het in de halve finales in de westelijke conference op tegen de Lakers of de Suns.