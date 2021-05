Lotte Kopecky klopt Lucinda Brand op punchersaankomst in Thüringen

Lotte Kopecky is al elke dag op de afspraak in de Thüringen Ladies Tour. In de 1e etappe eindigde ze 3e, in de 2e etappe was ze 5e en gisteren snelde ze opnieuw naar de 3e plaats.

Vandaag werd Kopecky's regelmaat beloond met haar 2e zege van het seizoen. Ze schreef dit jaar ook al de GP Samyn op haar naam.

In het klassement telt Kopecky 4 seconden achterstand op wereldkampioene veldrijden Lucinda Brand. De Thüringen Ladies Tour eindigt zondag.