Lennard Kämna verlengt bij Bora, maar zal Tour wellicht missen

De Duitser Lennard Kämna zal meer dan waarschijnlijk forfait moeten geven voor de Ronde van Frankrijk. Met dat nieuws kwam zijn ploeg Bora vrijdag naar buiten, tegelijkertijd met de aankondiging dat zijn contract met één jaar verlengd wordt.

"Jammer genoeg sukkelt Lennard al een paar weken met zijn gezondheid. De infectie die hij opliep is nog niet aan de beterhand", legt ploegleider Ralph Denk uit.

"We willen dat hij zo snel mogelijk volledig hersteld is. Zijn contractverlenging is een bijkomende indicatie dat onze neuzen in dezelfde richting staan."

"Ik heb misschien te hard op de trappers geduwd in de lente en daardoor te weinig aandacht gegeven aan mijn recuperatie, waardoor mijn lichaam moest ingrijpen", preciseerde Kämna zelf nog.

Vorig jaar won de aanvalslustige Kämna nog de etappe met aankomst in Villard-de-Lans. Dit seizoen won de klimmer eerder al een etappe in de Ronde van Catalonië.