Laatste woorden van De Bruyne voor finale: "Enkel bij winst zijn we helden"

"Wat er anders loopt in vergelijking met de voorbije jaren? Op de momenten van de waarheid tegen Dortmund en PSG hebben we het beter gedaan dan in de voorbije seizoenen. We maakten minder fouten en hebben zelf ons momentum gegrepen."

Een nederlaag zou hard aankomen: "De Champions League-winnen is een zeer belangrijk doel voor de club. Als je wint dan ben je de grote held en bij een nederlaag had je de wedstrijd misschien liever helemaal niet gespeeld."

Man City zal in het Estadio do Dragao, het stadion van FC Porto, als favoriet aan de match beginnen tegen Chelsea. De Bruyne kijkt erg uit naar de confrontatie: "Het is een privilege om hier te staan. Iedereen voelt de druk, maar we moeten er gewoon vol voor gaan."

Guardiola: "Het is verschrikkelijk om keuzes te maken"

Kevin De Bruyne zal morgenavond wel zeker zijn van een plekje in het basiselftal van Pep Guardiola, maar dat is niet voor iedereen het geval. "Het is verschrikkelijk om zulke keuzes te moeten maken", aldus de Catalaan.

"Ik adviseer je om nooit voetbalcoach te worden. De spelers die op de bank zitten, geef ik de raad om zich vol te focussen op een invalbeurt. Ook dan kunnen ze het verschil nog maken. Ik vind het heel jammer dat sommige jongens niet kunnen spelen, maar ik moet keuzes maken."

De druk kan volgens Guardiola zeker een rol spelen: "Sommige spelers presteren moeilijker in finales, maar daar moet je mee omkunnen. We gaan niet om ons te amuseren. Je moet je over moeilijke momenten heen kunnen zetten en proberen een goede match te spelen."

De laatste keer dat Guardiola in de CL-finale stond is alweer 10 jaar geleden. Toen won Barcelona met 3-1 van Manchester United. "Het is lang geleden, maar erg leuk om nog eens aan terug te denken. Gewonnen finales zijn altijd prachtige herinneringen."