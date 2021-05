IOC-voorzitter Bach optimistisch: "Atleten kunnen met vertrouwen naar Tokio komen"

Veel Japanners zijn de Olympische Spelen liever kwijt dan rijk. Vooral omdat ze het coronavirus nog niet onder controle hebben. Thomas Bach zegt echter dat de atleten met een gerust gemoed naar Japan kunnen afzakken.

"Tokio is de best voorbereide olympisch stad ooit en dat heeft vooral te maken met de focus die ze leggen op de atleten", wist de Duitse voorzitter te vertellen.

"We weten jammer genoeg allemaal dat de ervaring van de atleten anders zal zijn door de pandemie. Maar wat belangrijk is, is dat de competities op een veilige manier en met respect voor de atleten zullen doorgaan."

"Dat zou ons het vertrouwen moeten geven dat het echt om de atleten draait en dat de atleten en de Japanse bevolking zich comfortabel voelen. Kom met vertrouwen naar Tokio en maak je klaar", is de boodschap van Bach.