De meest strijdlustige renner van de Giro? Belgisch kampioen Dries De Bondt

Vorig jaar was Thomas De Gendt de meest strijdlustige renner in de coronaversie van de Ronde van Italië, maar in 2021 zat de ontsnappingskoning door knieproblemen gevangen.

Geen nood, want de Belgische fakkel werd overgenomen door Dries De Bondt. De 29-jarige Belgische kampioen heeft zich in deze Giro bijzonder veel in de kijker gereden.

Na de opgave van sprinter Merlier kon De Bondt zich helemaal uitleven in het aanvalswerk en tussendoor plaatste hij zich ook nog eens netjes in een verhakkelde massasprint.

De Bondt werd 6e in de 10e rit, 4e in de grindetappe en 11e in de zegetocht van Victor Campenaerts, maar de Belgische kampioen had vooral een neus voor de juiste ontsnapping.