David Goffin gaat in Parijs op zoek naar vertrouwen: "Maar ik voel me goed"

"Na Lyon heb ik nog goed gewerkt", vertelt Goffin enkele dagen voor hij aan zijn Roland Garros begint. "Ik voel me goed, echt al stukken beter op het veld. Ik heb goede trainingssessie afgewerkt. Fysiek gaat alles goed, mijn blessure aan de adductoren is ook helemaal verleden tijd."

Het is voorlopig nog niet het seizoen van David Goffin. De Belgische nummer 1 in het mannentennis wisselde goede prestaties af met teleurstellingen. Op zijn laatste toernooi, in Lyon, ging hij er roemloos uit in de eerste ronde.

Over tegenstander Musetti: "Italiaans supertalent"

Goffin lootte in Parijs wel meteen een verraderlijke tegenstander voor zijn eerste ronde. De 19-jarige Lorenzo Musetti (ATP-76) staat immers bekend als een van de grootste talenten in het circuit.

Sparren met Federer: "Leuk hem nog eens te zien"

In zijn voorbereiding kon Goffin alvast nog stelen met de ogen, want hij sparde vrijdag met Roger Federer. "In de namiddag heb ik 2 uur getraind met Roger. Het was een leuke training, het ging snel: de bal vloog goed over en weer. Het was leuk om hem nog eens te zien."



In 2012 brak Goffin door bij het grote publiek door als "lucky loser" de 1/8e finales te halen op Roland Garros. Daarin werd de jonge Goffin uitgeschakeld door... Federer. "Maar ondertussen is er voor ons beide al heel veel veranderd", zegt hij.

"Ik ben nu 30, Roger wordt binnenkort 40. Hij moet tegenwoordig met een ander strijdplan de wedstrijden aanvatten en de rally's zo kort mogelijk houden. Ik weet dat hij mikt op Wimbledon. Ik gun hem alle succes."