Daar zijn de eerste Rode Duivels: Witsel, Vanheusden, Chadli en Doku trainen in Tubeke

4 Duivels, met ook Axel Witsel, werken zich nu al in het zweet in Tubeke

Een gebrek aan gretigheid kan je ze niet verwijten. Axel Witsel, Nacer Chadli, Jérémy Doku en Zinho Vanheusden zijn al op het nationaal oefencentrum van de Rode Duivels om aan het EK-voorbereiding te beginnen.

Zeker in het geval van Witsel, die terugkomt van een zware achillespeesblesure, is elke dag er eentje gewonnen. Op beelden is te zien hoe de middenvelder al vlot met de bal traint.

Ook Chadli moet zijn conditie nog opschroeven na een seizoen met weinig speelminuten in Turkije. Vanheusden is, net als Sambi Lokonga en Brandon Mechele, één van de 3 spelers op de reservelijst die een uitnodiging kreeg om mee te trainen.

Maandag worden de andere Rode Duivels verwacht. Kevin De Bruyne, die zaterdag de Champions League-finale speelt, krijgt nog wat extra vakantie. De middenvelder sluit pas aan op 7 juni.