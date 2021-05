"Neymar en Nike gingen uit elkaar na onderzoek naar aanranding"

Neymar zou in 2016 in een hotelkamer in New York City een medewerkster van Nike gedwongen hebben tot orale seks. De vrouw vertelde dat in 2018 aan Nike, maar wilde de zaak vertrouwelijk houden zodat er geen onderzoek aan te pas kwam. Daar kwam in 2019 verandering in.

De juridische directeur Hilary Krane van Nike bevestigde dat in de Wall Street Journal. "Nike beëindigde de relatie met de sporter, omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek in goed vertrouwen van betrouwbare beschuldigingen van wangedrag door een medewerker."

Een woordvoerster van de 29-jarige Braziliaan kwam al op de proppen met een statement. "Neymar zal zich krachtig verdedigen tegen deze ongegronde aanvallen als er een klacht wordt ingediend. Wat nog niet is gebeurd", klinkt het.

Na een samenwerking van liefst 15 jaar kwam de samenwerking tussen Nike en Neymar in augustus 2020 abrupt tot een einde. De speler van Paris Saint-Germain had nog een lopend contract van acht jaar, maar toch gingen beide partijen uit elkaar. Aanvankelijk werd er geen reden gegeven voor de breuk, maar nu komt die aan de oppervlakte.