Yellow Tiger Herbots na gemiste start: "Kunnen nog groeien in dit toernooi"

“Rusland speelde op volle sterkte tegen ons” zegt Herbots. “Maar ik ben vooral blij met hoe we de eerste 2 sets speelden. We hebben ze laten zien dat ze met België rekening moeten houden."

"Fysiek is het een loodzwaar toernooi"

Het wedstrijdritme in de Nations League ligt hoog. De Belgen moeten 15 matchen afwerken in 4 weken. “Het is fystiek echt een loodzwaar toernooi,” zegt Herbots.



“Het vraagt veel van je lichaam en ook mentaal is het lastig. Dat we na de match tegen Duitsland enkele dagen rust krijgen, is welgekomen."



“We hebben een jonge, maar erg gedreven groep", zegt Herbots. “Zelfs de meisjes met weinig ervaring op dit niveau blijven met het mes tussen de tanden spelen. Het jeugdig geweld is belangrijk voor ons. Wij gaan elke match "volle gas"."



De Yellow Tigers zitten net als de andere ploegen de komende 4 weken in een bubbel in een hotel Rimini. “Vier weken in een hotel blijven binnen zitten is niet ideaal” zegt Herbots. “Maar de sfeer is goed. Wij mogen ook af en toe naar de zee hier. En samen komen we die weken zeker goed door.”