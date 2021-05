Van Atletiek tot Zwemmen: deze Belgen zijn erbij op de Spelen of maken nog kans

Over minder dan 2 maanden wordt de olympische vlam aangestoken in Tokio. Welke Belgische atleten zijn er al zeker bij in de Japanse hoofdstad en welke Belgen maken nog kans? In deze olympische week maakten wij een overzicht.

atletiek

Drie Belgische estafetteteams op de 4x400 meter (Belgian Tornados, Belgian Cheetahs en het gemengde team) zijn erbij. Acht individuele atleten kunnen hun reis naar Japan al voorbereiden. Bashir Abdi, Dieter Kersten, Koen Naert, Mieke Gorissen en Hanne Verbruggen zullen de marathon in Sapporo lopen. Ook Isaac Kimeli (5.000 en 10.000m), Ben Broeders (polsstokspringen), Hanne Claes (400m horden) en Nafi Thiam (zevenkamp, ver- en hoogspringen) voldeden al aan de olympische limiet.

De andere Belgen kunnen zich nog op 2 manieren plaatsen voor Tokio: of ze voldoen aan de limiet op hun nummer of ze staan op 29 juni hoog genoeg op de ranking (WR). Deze Belgen staan op dit moment op een plaats die hen recht geeft op een olympisch ticket.

vrouwen WR OS-plaatsen 200 meter Imke Vervaet 44 56 800 meter Renée Eykens 30 48 1.500 meter Elise Vanderelst 33 45 100 meter horden Eline Berings 35 40 Anne Zagré 38 40 400 meter horden Paulien Couckuyt 30 40 hoogspringen Claire Orcel 26 32 polsstokspringen Fanny Smets 32 32 zevenkamp Noor Vidts 11 24 mannen 200 meter Robin Vanderbemden 43 56 400 meter Jonathan Sacoor 24 48 Kevin Borlée 25 48 Jonathan Borlée 45 48 800 meter Elliot Crestan 34 48 1.500 meter Ismael Debjani 34 48 5.000 meter Robin Hendrix 29 42 110 meter horden Michael Obasuyi 34 40 discuswerpen Philip Milanov 25 32 tienkamp Thomas Van der Plaetsen 19 24

baanwielrennen

Jolien D’hoore en Lotte Kopecky rijden in Tokio de ploegkoers bij de vrouwen. Een van hen zal ook deelnemen aan de omnium. Op dezelfde nummers bij de mannen zijn de Belgen ook van de partij. Meer dan waarschijnlijk rijden Kenny De Ketele en Robbe Ghys de ploegkoers, wie de omnium voor zijn rekening zal nemen moet nog beslist worden.

En dan mag Nicky Degrendele nog een heel klein beetje hopen op Tokio. De wereldkampioene keirin van 2019 moet daarvoor wel rekenen op het forfait van anderen.

badminton

Op 15 juni wordt de kwalificatieperiode afgesloten. De top 38 van de olympische ranking (2 deelnemers per land uit de top 16, daarna 1 deelnemer per land) mag meedoen. Lianne Tan mag stilaan haar koffers pakken, want zij staat op plaats 24.

basketbal

De Belgian Cats zijn een van de speerpunten van de Belgische olympische ploeg. De Belgische basketbalvrouwen mogen voor het eerst naar de Olympische Spelen, ze plaatsten zich in 2020 in eigen land. In de groepsfase treffen ze Australië, China en Puerto Rico.

3x3 basketbal

Slechts 8 mannen- en 8 vrouwenteams mogen meedoen in Tokio. Bij de mannen maakt België nog een kans om erbij te zijn. Op het olympisch kwalificatietoernooi deze week in Oostenrijk liggen nog 3 olympische tickets klaar. Begin juni volgt eventueel een allerlaatste kans in Hongarije. Daar kan het laatste team zich plaatsen.

Lees ook: basketbal 3x3 Belgian Lions maken perfecte start op olympisch kwalificatietoernooi

beachvolleybal

Op 13 juni verzekeren 15 koppels via de olympische ranking zich van een plekje op het olympische toernooi. Dries Koekelkoren en Tom van Walle staan op die uitgekuiste ranking pas op plaats 25 en hebben dus enkel nog kans om Tokio te bereiken via het laatste Europese kwalificatietoernooi eind juni in Scheveningen. Daar ligt een ticket klaar voor de winnaar van het toernooi.

boksen

Delfine Persoon heeft haar olympische droom moeten opbergen, maar op het Europese kwalificatietoernooi in Parijs (4/6-8/6) maken nog enkele Belgen kans. Mohamed Rachem (-69kg), Lancelot Proton de la Chapelle (-75kg), Ziad El-Mohor (-81kg) en Victor Schelstraete (-91kg) zijn nog in de running voor Tokio.

boogschieten

België kon zich als team nog niet plaatsen voor de Olympische Spelen. Ben Adriaensen, Jarno De Smedt en Senna Roos proberen daar iets aan te veranderen op het EK boogschieten in Turkije van 31 mei tot 6 juni. Als de Belgen daar niet in slagen, dan krijgen ze eind juni in Parijs nog een laatste kans op olympische kwalificatie.

gewichtheffen

Zoals het er nu voorstaat, heeft Nina Sterckx nog altijd kans om erbij te zijn in Tokio. Het kwalificatiesysteem voor het gewichtheffen is een ondoorgrondelijk kluwen, maar we zullen een poging doen om het uit te leggen. Als Sterckx op 25 juni in de top 8 van de wereldranglijst staat of de beste Europese buiten die top 8 is, dan is ze zeker. Maar door de beperkingen die sommige landen hebben opgelegd gekregen voor dopingovertredingen kan het ook zijn dat Sterckx nog opschuift op die ranking. Met haar bronzen medaille op het EK en het zilver van het WK voor junioren heeft Sterckx er zelf wel alles aan gedaan. Sterckx besliste voor de -49kg-klasse te kiezen, waarin ze nog meer kans op een ticket heeft.

golf

De kans is heel groot dat België 3 golfers naar de Olympische Spelen mag sturen. Bij de mannen staan Thomas Pieters en Thomas Detry in de top 60 van de olympische ranking, bij de vrouwen geldt dat voor Manon De Roey. Eind juni, 21/6 voor de mannen en 28/6 voor de vrouwen, wordt de ranking afgesloten.

hockey

De Red Lions zijn als Europees en wereldkampioen een van de favorieten op olympisch goud in Tokio. De Red Panthers konden zich helaas niet plaatsen, zij verloren van China na een shootout.



judo

Als de logica wordt gerespecteerd, dan reizen er 4 Belgische judoka’s af naar Japan voor de Olympische Spelen. Charline Van Snick (6e in -52kg), Jorre Verstraeten (14e in -60kg), Matthias Casse (1e in -81kg) en Toma Nikiforov (15e in -100kg) zijn zo goed als zeker geplaatst door hun positie op de olympische ranking. Op 28 juni krijgen ze zekerheid.

Twee judoka’s hebben “pech”. Gabriella Willems was goed op weg naar kwalificatie, maar scheurde de kruisbanden van haar knie. Sami Chouchi is slachtoffer van de regel dat een land maar 1 judoka per gewichtsklasse mag afvaardigen en hij kampt net als Casse in de -81 kilogram.



Lees ook: Judo Judoka Gabriella Willems mist de Olympische Spelen door zware knieblessure

kano/kajak

Lize Broekx en Hermien Peters hadden zich al gekwalificeerd met hun 4e plaats op het WK in 2019. Ze kregen in mei gezelschap van Artuur Peters in de boot naar Tokio. Peters won op het olympische kwalificatietoernooi de K1 1.000 meter en mag net als vier jaar geleden naar de Olympische Spelen. Begin deze week kreeg ook Gabriel De Coster goed nieuws. De 20-jarige kajakker werd opgevist voor de Olympische Spelen in de K1 op de slalom.



karate

Geen enkele Belg kon zich via de olympische ranking verzekeren van een olympisch startbewijs. Van 11 tot en met 13 juni krijgen ze nog een kans in Parijs op het olympisch kwalificatietoernooi. De top 3 van elke olympische gewichtsklasse pakt een ticket.



mountainbike

België mag 1 man en 1 vrouw afvaardigen voor de cross-country mountainbike. Het ticket bij de vrouwen lijkt klaar te liggen voor Githa Michiels, bij de mannen komen Jens Schuermans en Pierre De Froidmont nog in aanmerking.

openwaterzwemmen

Logan Vanhuys krijgt op 19 of 20 juni op het olympische kwalificatietoernooi in Setubal (Portugal) de kans om zich te kwalificeren voor de Spelen. Vanhuys werd in 2019 15e op het WK, terwijl enkel de top 10 een ticket voor Tokio verdiende.

paardensport

De Belgische jumpingploeg verzekerde zich van kwalificatie door in 2019 het EK te winnen. De selectie ligt nog niet vast. De Belgische top 3 op de wereldranglijst mag alvast dromen: Pieter Devos (5), Niels Bruynseels (11) en Jos Verlooy (18).

Daarnaast komen nog twee Belgen in actie in het paardrijden. Karin Donckers mag zich opmaken voor haar zesde olympische spelen in de eventing. Ook in de dressuur stuurt België een amazone: Laurence Roos.



roeien

Net als in Rio heeft België 1 roeiboot op de Olympische Spelen. Tim Brys en Niels Van Zandweghe zijn al een tijdje zeker van hun plaats in Tokio, zij kwalificeerden zich op het WK 2019.



schieten

Jessie Kaps is de enige Belgische schutter die haar ticket voor de Olympische Spelen al beet heeft. Zij kwalificeerde zich op het onderdeel 10 meter luchtgeweer dankzij haar tweede plaats op het EK in Kroatië. Andere Belgen die nog dromen van Tokio moeten zich ook op het EK plaatsen.



skateboarden

Skateboarden is nieuw op de Olympische Spelen en misschien zijn er meteen 2 Belgen bij in Tokio. In het onderdeel street maken Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs alvast nog kans. Ze kunnen zich rechtstreeks plaatsen op het WK street in Rome volgende week, daar liggen 3 tickets klaar voor de top 3. Als dat niet lukt, dan moeten ze op 30 juni in de top 16 van de uitgezuiverde olympische ranking staan. Cruysberghs en Bruggeman staan op dit moment 17e.



surfen

Op het WK surfen in El Salvador volgende week liggen de laatste olympische tickets (5 bij de mannen en 7 bij de vrouwen) klaar, maar de kans is klein dat een van onze landgenoten die kunnen wegkapen. De Belgische talenten mikken eerder op de Olympische Spelen van Parijs in 2024.



tafeltennis

Cedric Nuytinck is de enige Belg die nog een waterkansje heeft om als tafeltennisser naar de Olympische Spelen te mogen gaan. De verschillende kwalificatietoernooien waren geen succes. Er zijn nog 8 plaatsen vrij via de wereldranglijst. Nuytinck, 72e, zal dan nog wat plaatsen moeten winnen, de laatste kwalificatieplaats wordt nu ingenomen door de nummer 61 op de wereldranglijst.



taekwondo

In Rio kwamen nog 3 Belgen in actie in het taekwondo, in Tokio zal Jaouad Achab in zijn eentje de Belgische eer moeten hooghouden. Achab is een van de medaillekandidaten in de categorie tot 68 kilogram. Achab komt normaal gezien uit in de klasse tot 63 kilogram, maar op de Olympische Spelen worden die 2 klasses samengevoegd.



tennis

De belangrijkste manier van kwalificatie gebeurt via de ATP- en WTA-ranking op 14 juni. De top 56 mag naar Tokio, met de beperking dat elk land maar 4 tennissers mag afvaardigen voor het enkeltoernooi en dat die spelers en speelsters in actie zijn gekomen in de Fed Cup of Daviscup in 2019 en 2020.

Elise Mertens en David Goffin kunnen op hun beide oren slapen, Alison Van Uytvanck (WTA-67) mag nog hopen. Mertens zal ook een partner kunnen kiezen voor het olympische dubbelspeltoernooi dankzij haar stekje in de top 10 op de dubbelranking. Die partner moet wel in de top 300 staan, waardoor bijvoorbeeld Kim Clijsters uit de boot valt. Bij de mannen maken ook Joran Vliegen en Sander Gillé nog kans om erbij te zijn. De spelers uit de top 10 van de dubbelranking mogen hun partner kiezen, daarna worden nog 20 dubbelteams geselecteerd op basis van hun gezamenlijke ranking.

turnen

De Belgische turnsters boekten op het WK 2019 in Stuttgart hun ticket voor de teamcompetitie in Tokio. Nina Derwael is een van de Belgische medaillehopen op de brug met ongelijke leggers en is - behoudens een blessure - zeker van haar plaats in de selectie. Welke 3 turnsters haar vergezellen, wordt pas later bekendgemaakt.



triatlon

De Belgian Hammers hebben in mei het olympische kwalificatietoernooi voor de gemengde estafette gewonnen. Daardoor mag België 4 triatleten (2 mannen en 2 vrouwen) naar Tokio sturen. Jelle Geens, Marten Van Riel, Claire Michel en Valerie Barthelemy dwongen de kwalificatie af en worden wellicht geselecteerd.

wielrennen

België trekt met 5 renners naar de Olympische Spelen. Remco Evenepoel en Wout van Aert doen op woensdag 28 juli een gooi naar een medaille in de tijdrit. Op zaterdag 24 juli staan ze ook aan de start van de wegrit, hun 3 kompanen voor die wegrit kennen ze nog niet. Bij de vrouwen begint België met 3 aan de wegrit, een van hen mag ook de tijdrit rijden.



zeilen

De Belgische vlag zal op twee zeilboten te zien zijn in Enoshima. Emma Plasschaert treedt in de voetsporen van Evi Van Acker in de laser radial.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zitten in de tweede zeilboot. Zij veroverden eerder dit jaar het laatste Europese ticket in de 49er FX.

zwemmen