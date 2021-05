Uw gids voor de Dauphiné: wie doet wat tegen sterrenteam van Ineos?

Het Criterium du Dauphiné geldt traditioneel als ideale voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk. Favorieten als Pogacar en Roglic blinken dit jaar wel uit in afwezigheid, maar er blijft nog genoeg over voor een hele week koersplezier.

Het parcours

De Dauphiné huldigt dit jaar meer dan ooit het motto "voor elk wat wils". De eerste dagen in de Auvergne zijn erg gevarieerd, met twee sprinterkansen die geklemd zijn tussen twee meer heuvelachtige ritten, waaronder eentje met een finish voor de punchers. Tussendoor is er de woendagse tijdrit naar Roche-la-Molière, met 16,4 kilometer over glooiende wegen. Een eerste belangrijke afspraak voor de klassementsmannen. We eindigen de Dauphiné met een loodzwaar tweeluik in de Alpen, met op zaterdag aankomst bergop naar La Plagne (col van buiten categorie) en op zondag een rit over onder meer de Colombière en de Joux Plane met een finale klim naar Les Gets als sluitstuk.

De deelnemers

Zoek niet naar Tourfavorieten Primoz Roglic en Tadej Pogacar op de deelnemerslijst, want zij verkiezen ervoor verstoppertje te spelen in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk, ook al neemt Pogacar nog de ronde van zijn eigen land mee. Het gewicht van de wedstrijd valt zo nog meer dan anders op de schouders van Ineos, dat met Geraint Thomas een van de 3 ex-winnaars aan de start heeft. Mogelijk wordt het een interne machtsstrijd bij de Britten, want ze nemen ook nog ex-Giro-winnaar Hart mee én daar bovenop de onverslijtbare Porte. Over onverslijtbaar gesproken: Alejandro Valverde is een van de andere twee ex-winnaars. Hij bewees in het voorjaar dat hij ook zijn 41e nog met de besten kan meedoen, al is winnen wel een stuk moeilijker. Dat kan zeker gezegd worden van drievoudig Dauphiné-winnaar Chris Froome. Laat hij eindelijk nog eens een sprankeltje van zijn talent zien? Voor de concurrentie voor Ineos moeten we wellicht naar de Colombiaanse hoek kijken, met Miguel Angel Lopez die weer topfit is na zijn coronaperikelen en de onberekenbare Nairo Quintana. Of zorgt Guillaume Martin voor een eerste Franse eindzege sinds Moreau in 2007?

De Belgen

De voorbije 2 jaar was Wout van Aert goed voor 3 etappezeges in de Dauphiné, maar na zijn perikelen met zijn blinde darm is hij er deze keer niet bij. Heel wat andere Belgen die tijdens het voorjaar het mooie weer maakten, zijn er wel bij: Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Tim Wellens om er maar enkele te noemen. Ook Dylan Teuns staat aan de start. Hij won 2 jaar geleden een rit in de Dauphiné en eindigde toen 6e in het eindklassement. Maar misschien mogen we voor het klassement eerder in de richting van Ilan Van Wilder kijken. Bij DSM krijgt hij een vrije rol en het parcours, inclusief, tijdrit, zou hem moeten liggen.

Dylan Teuns

