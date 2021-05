Sporza-surfer duwt Harm Vanhoucke en Stefano Oldani (Lotto-Soudal) tot in Milaan

Lotto-Soudal heeft dankzij Caleb Ewan al twee etappes gewonnen in deze Giro, maar het achttal van bij de start in Turijn is intussen gereduceerd tot een duo: Harm Vanhoucke en Stefano Oldani. Met hoeveel renners finisht de Belgische ploeg zondag? Met z'n tweeën, zo geeft u aan in onze poll.