Rijd je vrienden uit het wiel in elke afdaling dankzij deze 5 tips van een Belgisch kampioen

Verlaag je zwaartepunt en word één met je fiets. Rem verstandig en dus niet de hele tijd. Gebruik bredere banden voor meer rijcomfort. Rijd ontspannen en go with the flow. Durf vooruit te kijken.

Tip 1: verlaag je zwaartepunt en word één met je fiets

"Het verlagen van het zwaartepunt is een belangrijk uitgangspunt", zegt Jens Schuermans. "Als je je lichaam laag genoeg brengt, krijg je meer controle over je fiets, waardoor je bochtentechniek vanzelf verbetert." "Op een racefiets kan je dit doen door je handen in de beugels te plaatsen. Zo anticipeer je ook op situaties waarbij je moet remmen." Bij het mountainbiken biedt een ‘dropper post’ uitkomst. "Dat is een verstelbare zadelpen, waarvan je de hoogte tijdens het fietsen kan aanpassen. Bij downhill en enduro is dat al lang standaard, maar het raakt ook meer ingeburgerd bij recreanten, en terecht."

Tip 2: rem verstandig en dus niet de hele tijd

"Constant remmen is geen goed idee. Je remt beter enkele keren na elkaar, maar zeker niet te bruusk. Gebruik hiervoor altijd beide remmen, maar leg de nadruk op de voorrem." "Dat lijkt misschien vreemd, maar de voorrem is veel krachtiger en remt je fiets beter af. De achterrem blokkeert je wiel sneller, waardoor je gaat slippen en alle controle over je fiets verliest."

Gebruik altijd beide remmen, maar leg de nadruk op de voorrem. Belgisch MTB-kampioen Jens Schuermans

"Rem ook altijd vóór de bocht, als je fiets nog loodrecht op de weg staat. Glijd vervolgens rustig door de bocht en raak je remmen daarbij niet meer aan. Zo genereer je meer snelheid bij het optrekken na de bocht."

Ook bij het mountainbiken gebruikt Schuermans altijd beide remmen. "Straffer nog: ik rijd altijd met beide wijsvingers op de remmen, zelfs op hellende stroken. Op die manier blijf ik alert en laat ik me niet verrassen."

Schuermans met beide wijsvingers op de remmen

Tip 3: gebruik bredere banden voor meer rijcomfort

"Bredere banden zorgen voor een grotere hellingshoek in de bochten. Racebandjes van 25, 28 of 30 millimeter bieden in dat opzicht meer comfort en veiligheid. Zorg wel dat je velgen geschikt zijn voor dit type bandjes."

Toen Jens zo'n tien jaar geleden met mountainbiken begon, was de standaard bandbreedte 2.0 inch. Intussen is dat geëvolueerd naar 2.25 tot 2.4 inch, ook met het oog op meer rijcomfort. "Veel liefhebbers vrezen dat dit de rolweerstand verhoogt, maar het tegendeel is waar: op meer geaccidenteerde parcoursen rol je veel beter met bredere banden, ook op de weg."

Tip 4: rijd ontspannen en go with the flow

"Probeer altijd zo relaxed mogelijk naar beneden te rijden. Een ontspannen lichaam is veel wendbaarder dan een verkrampt lichaam. Als je gespannen op je fiets zit maak je sowieso foutjes, die in een afdaling bijna automatisch tot een valpartij leiden.

Hou je buitenste pedaal altijd neerwaarts en zet daar goed druk op, zodat je zelfs op een nat wegdek niet onderuit glijdt. Als je je mountainbike door een bocht met los grind wil sturen werkt deze tip evenzeer.”

Hou je buitenste pedaal altijd neerwaarts en zet daar goed druk op. Jens Schuermans

Meester-daler Vincenzo Nibali doet alles goed.

Tip 5: durf vooruit te kijken

" Focus niet op het punt net voor je wiel maar kijk al wat verder vooruit. Dat mag gerust 50 à 100 meter zijn. Zo kan je anticiperen en je snelheid indien nodig tijdig minderen. " Als recreatieve fietser moet je natuurlijk altijd rekening houden met andere weggebruikers, dus hou het vooral veilig op de openbare weg.



Durf vooruit te kijken, ook in een bocht.