Puntentrui Peter Sagan krijgt straf voor "intimidatie van andere renners"

Sagan heeft in deze Giro zijn zinnen gezet op de paarse puntentrui en dat werd vandaag bijzonder duidelijk. De Slovaak had geen zin om punten te verliezen in een massasprint en had dus wel oren naar een scenario waarin een grote groep vluchters alle punten kon opslokken.

Om dat scenario te doen uitkomen, gebruikte Sagan vandaag zijn status in het peloton. Renners die toch nog naar de kopgroep wilden rijden, werden op hun plaats gezet en uiteindelijk gooit hij het op een akkoord met Cofidis-renner Sabatini. De rest van het peloton mag vandaag niet meer rijden.

Dat gedrag kon bij de jury op weinig sympathie rekenen. Hij kreeg een fikse boete (1.000 Zwitserse frank) en verliest 50 UCI-punten. De jury omschrijft het als "intimidatie en ongepast gedrag tegenover andere renners".