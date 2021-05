NBA: "Snack Attack" op Russel Westbrook, Ja Morant pakt uit met 47 punten

Een avond om snel te vergeten. Dat zal Wizards-sterspeler Russel Westbrook gedacht hebben. Niet alleen verloor zijn team voor de tweede keer in deze play-offs van de 76'ers (120-95), Westbrook moest ook nog eens geblesseerd naar de kant in de laatste periode.

Jazz hijsen zich op gelijke hoogte, ondanks sterke Morant

Niet alleen in het Oosten, maar ook in het Westen werd er gebasket. De Utah Jazz was uit op eerherstel na het verlies in de eerste wedstrijd.

Mede dankzij de terugkeer van Donovan Mitchell van een enkelblessure slaagde het daar ook in (141-129). De Jazz, leider na het reguliere seizoen in het Westen, hijsen zich zo terug op gelijke hoogte.



Donovan Mitchell blonk uit bij Utah en scoorde 25 punten, waaronder 5 driepunters. Maar vooral aan de overkant werd er een geweldige prestatie afgeleverd.

Ja Morant maakte maar liefst 47 punten. Daarmee pakt de 21-jarige Morant het record van meest gescoorde punten in een play-offwedstrijd voor de Memphis Grizzlies. Morant is ook de tweede jongste speler ooit die 45 punten maakt in een play-offwedstrijd. Enkel Lebron James (LA Lakers) was jonger.