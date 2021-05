Loena Hendrickx: "In Peking schaats ik 2 andere küren op andere muziek"

Voor de 21-jarige Hendrickx worden het in Peking al haar 2e Spelen. Drie jaar geleden op de Spelen in Pyeongchang werd ze 16e. "Ik was toen nog heel jong. Alles was een beetje vanzelfsprekend voor mij. Ik had nog geen grote blessures gehad."

Dat veranderde na die Spelen. Hendrickx stond lang aan de kant door blessures en pas eind 2020 maakte ze haar rentree. "De liefde voor de sport is groter geworden. Na die pech en het gebrek aan wedstrijden ben ik het schaatsen in grote wedstrijden meer als iets uniek gaan beschouwen."

In Portugal traint ze uiteraard even niet op het ijs, maar dat is geen probleem. "Het is hier lekker warm en het is wel leuk om eens iets anders te doen. Ik denk dat dat ook eens goed is. Het is fijn om de andere atleten te zien. Dit is zeker een nuttige week voor mij."

Maar ze zal voor het begin van de Spelen wel nog heel vaak op het ijs te vinden zijn. Want ze zal in Peking twee nieuwe programma's schaatsen. "Daar zullen geen nieuwe elementen inzitten, dat is een te groot risico. Maar het worden wel twee andere küren op andere muziek. Eentje is al af, aan de andere moeten we nog beginnen."

"Welke muziek? Dat is nog geheim. Maar het is niet makkelijk om muziek te vinden waar je een heel jaar op wilt schaatsen."

Op de Spelen in Peking wil de kunstschaatsster niet denken aan een bepaald klassement. "Ik probeer mezelf elk jaar opnieuw te overtreffen. En dan kijk ik meer naar scores dan naar een ranking. Ik focus op mezelf. Als ik op de Spelen tevreden ben met mijn prestatie, dan zal ik heel blij zijn. Al is een olympisch diploma stiekem wel het doel."