Lazio bevestigt vertrek van coach Inzaghi, weg naar Inter ligt open

Simone Inzaghi was sinds 2016 aan de slag bij Lazio. Onder zijn hoede zette de club een duidelijke stap vooruit, met winst in de Coppa Italia, twee Italiaanse Supercups en de eerste deelname aan de Champions League in 13 jaar.

Het contract van Inzaghi bij Lazio zou aflopen op 30 juni, maar na het beëindigen van de competitie zaten beide partijen om de tafel. Een contractverlenging leek in de maak, maar het plotse vertrek van Antonio Conte bij Inter heeft roet in het eten gegooid.

Inzaghi werd plots het hof gemaakt door de kampioen, die volgens de Italiaanse pers de 45-jarige coach een aanbod deed dat hij niet kon weigeren.

Dat Inzaghi naar Inter gaat is nog niet officieel, zijn vertrek bij Lazio is dat wel. Zonder zijn naam te noemen, bevestigt Lazio donderdag het afscheid van Inzaghi. "We accepteren dat een coach die al zo lang deel uitmaakt van de Lazio-familie van mening veranderd is", klinkt het in een kort statement.