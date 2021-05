Kersvers Charleroi-coach Edward Still: "Ik wil de supporters trots maken"

De 30-jarige Edward Still werd op 16 mei aangekondigd als nieuwe trainer bij de club die de Jupiler Pro League afsloot op de 13e plaats. De voormalig T2 van Ivan Leko bij Shanghai PFC volgt er na twee jaar Karim Belhocine op.

Sterke man Mehdi Bayat was onder de indruk van Still. "Hij stuurde me een document van 40 pagina's met zijn visie op voetbal en zijn verwachtingen. Het was verbluffend om vast te stellen hoe zijn visie overeen komt met wat wij verwachten. We hebben een ontzettend boeiend gesprek gevoerd", zegt Bayat.

Still zelf wil de fans wat meer plezier gunnen na een wisselvallig seizoen. "Het heeft geen zin om te fixeren op een bepaalde positie in het klassement. Het wordt zaak om de verwachtingen van de supporters te overstijgen. Ik wil de fans trots maken", aldus Still.