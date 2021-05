Jonas De Roeck is opvolger van Bob Peeters bij 1B-club Westerlo

Bob Peeters en Westerlo kondigden eerder deze maand hun breuk aan. Nu heeft de club een nieuwe trainer gevonden. Westerlo legt zijn lot in handen van Jonas De Roeck. Die zat nog maar net zonder club nadat hij besloten had Anderlecht te verlaten na de play-offs.

Bij paars-wit werkte hij als T2 onder Vincent Kompany, maar De Roeck heeft ook ervaring als hoofdcoach. Zo was hij een seizoen aan de slag bij STVV.

“Westerlo toont erg veel ambitie. Dit ligt in dezelfde lijn als wat ik als trainer wil bereiken", vertelde De Roeck. "Ik wil Westerlo dan ook erg graag bijstaan in zijn avontuur.”



Bij zijn voorstelling zei De Roeck meteen dat de doelstelling voor volgend seizoen het meespelen voor promotie is. "Wat we nu moeten doen, is samenzitten om te kijken naar de spelersprofielen die we nodig hebben. Zo kunnen we een ambitieuze kern voor het volgende seizoen samenstellen”, aldus manager Wim Van Hove.