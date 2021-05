Iljo Keisse: "Gebrek aan stuurmanskunst? Het was gewoon een linke bocht"

"Hij week uit naar links en daar was geen plaats. Toen hij rechtstond, reed Mikel Nieve nog eens op hem in."

Hoe schat Keisse de val van gisteren in? "Het was een blinde bocht in een technische afdaling en het ging snel. Ze lagen al voor Remco tegen de grond."

Had die val te maken met (het gebrek aan) stuurmanskunst? "Dat kan ik moeilijk zeggen, want ik was er niet bij. Er lagen er al 6 tegen de grond... Het was gewoon een linke bocht. Ik denk dus van niet."

Wie heeft gisteren beslist om het licht op rood te zetten? "Remco en de dokters. We hebben hem gisteren naar boven geduwd, hij kon niet aan zijn stuur trekken."

"Als je dan vandaag 230 kilometer moet doen na een lange blessure... Ik ben geen dokter, maar het is verstandig om zeker te zijn dat er niets aan de hand is en om te herstellen."

Welke lessen mag Evenepoel dan trekken uit zijn debuut? "Dat hij een heel hoog niveau haalt na een lange periode zonder competitie, dat hij soms zijn ambities moet bijschaven en dat een grote ronde nog iets anders is dan de Ronde van België of Polen."