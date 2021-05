Emilio Ferrera verlaat Seraing voor Gent: "Ben in Disneyland terechtgekomen"

"Ik had deze job al jaren willen doen, maar er was nooit een echt concreet voorstel geweest. Nu wel. Ik kijk erg uit naar deze kans", verklaart Ferrera zijn overstap.

"Soms moet je moeilijke keuzes maken en op het juiste moment vertrekken. Dat is wat ik nu doe na de promotie met Seraing. Gent bood me dit mooie project aan dat perfect bij me paste. Ik hou niet van media-aandacht, volle stadions enzovoort. Ik werk liever in de schaduw."



"Je hebt alles in Gent. Het management is geweldig, alles is aanwezig om goed werk te leveren. De club heeft een prachtig trainingscomplex en een fantastisch stadion. Ik ben bij wijze van spreken in Disneyland terechtgekomen. "