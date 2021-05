Drie Belgische ex-tennissers voorlopig geschorst na integriteitsonderzoek

Het ITIA is een onafhankelijk orgaan dat over de integriteit in de tennissport waakt. Het onderzoekt corruptie, vooral matchfixing, bij spelers, umpires en andere officials.



In een persbericht laat het ITIA donderdag weten dat het een onderzoek voert naar drie Belgen: Arthur De Greef, Romain Barbosa en Alec Witmeur. Het trio is voorlopig geschorst.

Van dat lijstje is De Greef de bekendste naam. In 2017 flirtte hij met de top 100. De 113e plaats op de ATP-ranking is zijn hoogste notering. De Greef maakte ook enkele keren deel uit van de Belgische Daviscupselectie.

De Greef, Barbosa en Witmeur zijn intussen wel al gestopt met tennissen. Witmeur speelde zijn laatste internationale match in juli 2018, Barbosa in augustus 2019. De Greef deed begin dit jaar nog mee aan de kwalificaties van de Australian Open, maar stopte daarna ook.

De Greef is wel nog actief in het tennis als coach. Hij had Ysaline Bonaventure onder zijn vleugels.