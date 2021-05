Deze 8 "walk-on"-klassiekers zetten de dartsarena meteen in vuur en vlam

Sinds begin deze week is er weer publiek toegelaten in de dartszaal van de Premier League. Voor sommigen nefast voor de concentratie, voor anderen geeft het een boost. Wat wel vast staat, is dat het publiek tijdens de opkomst van de spelers kleur en ambiance brengt. En al zeker met deze fuifnummers van de 8 overgebleven topspelers.

Michael Van Gerwen: Pink Floyd vloeit over in The White Stripes

Als Michael van Gerwen op het toneel verschijnt, gebeurt dat op de zweverige tonen van Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd. Al snel gaat deze korte intro over in het fuifnummer Seven Nation Army van The White Stripes, een hit die luidkeels wordt meegezongen door het publiek: "Oh, Michael Van Gerwen..."

Nathan Aspinall kiest voor britpop van The Killers

Tijdens deze Premier League-campagne gaat het publiek het hardst uit de bol als Nathan Aspinall opkomt. Dat ligt niet alleen aan zijn goede prestaties, maar ook door zijn sublieme nummerkeuze: Mr. Brightside van The Killers. Jealousy, turning saints into the sea

Swimming through sick lullabies

Choking on your alibis

But it's just the price I pay

Destiny is calling me

Open up my eager eyes

'Cause I'm Mr. Brightside



José de Sousa blaast de latino-vibes van Pitbull door de zaal

De Portugees staat enorm sterk te gooien dezer dagen. Waarschijnlijk zijn het de zuiderse beats die hem in een rustige en relaxe stemming brengen. De Sousa kiest voor I Know You want Me van Pitbull.

Jonny Clayton is meer de man voor de evergreen: Chuck Berry

Jonny Clayton kiest voor de klassieke aanpak. Hij grijpt terug naar rock 'n roll-pionier Chuck Berry. Maar met een naam aan Jonny is de link snel gelegd: "Go Jonny Go"

De beentjes los met Dancing Dimi en Pharell Williams

"Ik ben een heel optimistisch iemand", zegt Dimitri Van den Bergh als het over zijn muziekkeuze gaat. Het valt dan ook niet te verwonderen dat onze landgenoot elke keer gretig danst op Happy van Pharell Williams.

Peter Wright is altijd klaar voor een feestje: Pitbull

De Snakebite kiest voor een dansnummer dan volledig past bij zijn kleurrijke en extravagante stijl: Don't stop the party van Pitbull.

James Wade rockt met Thin Lizzy

James Wade is een wat introverte man, die aan het spelbord verandert in een echte machine en zich niet veel aantrekt van het gebeuren rondom hem. De eigenzinnige rock van Thin Lizzy lijkt dan ook op zijn lijf geschreven: The Boys Are Back In Town.

Gary Anderson kiest voor House Of Pain