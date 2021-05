Debuut met vallen en opstaan: de Giro van Remco in 10 video's

Door een valpartij is er een einde gekomen aan de eerste grote ronde van Remco Evenepoel. Na zijn lange revalidatie liet hij in het eerste deel van de Giro opnieuw flitsen zien van zijn talent, maar in het tweede deel werd ook duidelijk dat er toch nog wat werk aan de winkel is.

1. Vooraf: scherper dan ooit

Meer dan 9 maanden had Evenepoel niet gekoerst en dus werden de ambities voor zijn eerste grote ronde logischerwijze beperkt gehouden. Toch wakkeren enkele uitspraken vlak voor de start de hoop bij de Vlaamse wielerfans aan: "Hij vliegt over het Pajottenland", verklapt zijn trainingsmaatje. Evenepoel zelf doet er nog een schepje bovenop: "Met 60,5 kilomgram weeg ik scherper dan ooit." Zou het dan toch kunnen?

2. Hoopgevende openingstijdrit

Collega Victor Campenaerts schuift Evenepoel naar voren als dé topfavoriet voor de openingstijdrit, maar tegen Filippo Ganna is geen kruid gewassen. Evenepoel overtuigt in Turijn wel met een 7e plaats. Van de klassementsrenners doet enkel ploegmaat João Almeida het beter.

Stand na rit 1:



1. Filippo Ganna (Ita)

7. Remco Evenepoel op 19"

3. Geen roze, wel klein barstje

Bij een tussensprint op de 2e dag sprokkelt Evenepoel meteen 2 bonificatieseconden. Het verraadt niet alleen zijn ambitie, maar hij schuift er ook mee op naar de 3e plaats. Op papier is Evenepoel nu de beste klimmer en dus wordt er in de eerste bergrit hardop gespeculeerd over een roze trui. Maar de vluchters blijven buiten schot en Evenepoel verliest zelfs 11 seconden op zijn concurrenten. "Mijn lichaam moet weer wennen aan deze manier van koersen", zegt hij nadien.

Stand na rit 4:



1. Alessandro De Marchi (Ita)

8. Remco Evenepoel op 1'28"

4. Remco in het roze... of toch niet

Twee dagen later lijkt Evenepoel bergop wel al gerodeerd. Hij kan Bernal op weg naar Ascoli Piceno makkelijk volgen, eindigt 4e en pakt zowaar de roze trui. Of toch niet? In de achtergrond geeft de Hongaar Valter, een van de vluchters van de maandagrit, alles om de schade te beperken. Met 11 seconden houdt hij Evenepoel van het roze.

Stand na rit 6:



1. Attila Valter (Hon)

2. Remco Evenepoel op 11"

5. Met de besten bergop naar Campo Felice

Op weg naar Campo Felice krijgt Evenepoel een nieuwe kans om het roze te grijpen, maar daar al wordt duidelijk dat hij niet lekker in zijn vel zit op de onverharde stroken. Egan Bernal voelt zich wel in zijn sas en slaat een dubbelslag. Evenepoel blijft wel op de 2e plaats, maar nu achter de Colombiaan.

Stand na rit 9:



1. Egan Bernal (Col)

2. Remco Evenepoel op 15"

6. Beklijvende tussensprint met Bernal

Evenepoel heeft de strijdbijl nog lang niet begraven en bestookt een dag later al meteen de burcht van Bernal bij een tussensprint. De jongens van Ineos zetten een treintje op voor de roze trui, maar dat is buiten TGV Evenepoel gerekend, die Bernal nog voorbijschiet en zo 1 seconde kan naderen.

Stand na rit 10:



1. Egan Bernal (Col)

2. Remco Evenepoel op 14"

7. Evenepoel bijt in het stof in gravelrit

De gravelrit naar Montalcino was een van de weinige etappes van de Giro die Evenepoel op voorhand was gaan verkennen. Toch zou het een baaldag worden, want op de losse ondergrond laten zijn stuurmanskunsten hem in de steek. Opnieuw bewijst Bernal dat hij met de grindwegen wel raad weet. Dankzij ploegmaat Almeida kan Evenepoel de schade nog beperken, maar hij zakt wel terug naar de 7e plaats.

Stand na rit 11:



1. Egan Bernal (Col)

7. Remco Evenepoel op 2'22"

8. Kraken op de Zoncolan

Na de rit naar Montalcino hoopten ze bij Deceuninck-Quick Step er nog op dat het een tijdelijke dip was en dat Evenepoel, zoals hij in het verleden al had gedaan, later dubbel zo hard zou uithalen. Maar de Zoncolan zorgt voor een nieuwe ontnuchtering. "Het wordt steeds zwaarder, maar ik blijf vechten voor de top 10", verklaart een strijdvaardige Evenepoel.

Stand na rit 14:



1. Egan Bernal (Col)

8. Remco Evenepoel op 3'52"

9. Mokerslag naar Cortina, weg top 10

In de rit naar Cortina d'Ampezzo moet Evenepoel de rol al vroeg lossen. Hij kiest ervoor om in een kleine gruppetto met enkele ploegmaats binnen te komen, op meer dan 24 minuten. De ambitie om de top 10 te halen wordt opgeborgen, zijn allereerste grote ronde uitrijden is nu nog het enige doel.

Stand na rit 16:



1. Egan Bernal (Col)

19. Remco Evenepoel op 28'07"

10. Val en einde verhaal

In de gravelrit had Evenepoel getoond dat zijn stuurmanskunsten zijn achilleshiel zijn, iets waar zijn concurrenten de dagen erna gebruik van maakten om hem steevast onder druk te zetten. Het is ook door een valpartij dat Evenepoel de Giro moet verlaten. Hij probeert in een afdaling enkele collega's te vermijden, maar belandt in de vangrail. Met een gezwollen elleboog rijdt hij de rit nog uit, maar na een controle in het ziekenhuis besluit het team hem uit koers te nemen. "Het heeft geen zin om door te rijden met pijn." Een einde in mineur van de eerste grote ronde van Evenepoel.