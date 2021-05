De Giro in beeld: Ontploffingen bij Vermeersch en Cavagna, Bettiol boven

1. Sagan doet er alles aan om zoveel mogelijk renners te laten wegrijden

Peter Sagan en de puntentrui, het is een rode draad in de grote rondes. De Slovaak wil vandaag zijn vrij kleine bonus bewaren en hanteert een opvallend defensieve tactiek, toch echt wel atypisch voor Sagan.

2. Sabatini beslist mee: 23 vluchters

Gianni Vermeersch is de enige landgenoot in de kopgroep, waar we veel snelle en explosieve types spotten zoals Diego Ulissi, Alberto Bettiol, Francesco Gavazzi, Patrick Bevin, Andrea Vendrame, Nikias Arndt, en Stefano Oldani.

3. Cavagna begint aan tijdrit

Op 35 kilometer van de aankomst verandert het decor met meer uitstekels, waar Alberto Bettiol al snel zijn prima benen onderstreept.

Dat werkt verlammend bij zijn medevluchters en op 26 kilometer van de finish begint Rémi Cavagna aan zijn generale repetitie voor de tijdrit van Milaan.

Gianni Vermeersch ziet het gevaar in, maar plafonneert zelf. Schoten zijn benen in een kramp of was er een mechanische hapering?