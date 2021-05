Analist Erik Clarys: "Van den Bergh is in het nadeel omdat hij moet winnen"

"Je mag chauvinist zijn, maar je moet ook realist zijn"

"Dimitri moet de wedstrijd winnen en Clayton heeft genoeg aan een gelijkspel, wat in dit format mogelijk is. Voor Clayton volstaat het dus om zijn eigen legs te winnen, Dimitri moet de Welshman breken. Enkel en alleen daarom is Clayton voor mij in het voordeel."

Voor Clayton volstaat het om zijn eigen legs te winnen. Dimitri moet de Welshman breken. Enkel en alleen daarom is Clayton voor mij in het voordeel.

In de vorige wedstrijden tegen Clayton was Van den Bergh steevast de betere. "Dat zal ook zeker meespelen. Bovendien gooit Van den Bergh op een extreem hoog niveau met een gemiddelde van meer dan 100 punten per drie darts in z'n laatste wedstrijden en een checkout gemiddelde van boven de 50%."

Beperkt publiek is storender dan volgepakte zaal

Er zit in deze ronde opnieuw publiek in de zaal tijdens de wedstrijden en dat heeft volgens Clarys een invloed gehad op het spel van Dimitri. "Ik vind van wel. Vooral de opkomst, die nu langer duurt en meer interactie met het publiek vraagt, leidt hem misschien wat te veel af."

Ook het feit dat er een beperkt aantal toeschouwers is, speelt volgens de dartsanalist een cruciale rol. "In het begin werd er in het eerste kwartier niks geroepen. Maar ineens springt dan iemand recht die iets naar je roept."

"Als er 10.000 mensen in de zaal zitten heb je een constant geluid. Dat is veel minder storend dan aparte personen die ineens, out of the blue, iets roepen of beginnen te zingen."