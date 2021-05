"Conte haalt spelers, boekt resultaten en laat Inter dan in de steek"

Ook landskampioen Inter moet op zoek naar een nieuwe coach, na het vertrek van Antonio Conte. "Die vertrekt omdat hij vindt dat Inter niet aan zijn financiële eisen kan voldoen. Dan gaat het niet over zijn persoonlijke contract. Die 12 miljoen euro per jaar zou hij wel blijven krijgen", weet Filip Joos.

Het is toch opmerkelijk: 6 clubs uit de top 10 van de Serie A zullen volgend seizoen al zeker een nieuwe coach hebben. Als Andrea Pirlo nog moet vertrekken bij Juventus wordt dat 7 op 10. Lazio-coach Simone Inzaghi onderhandelt nog over een nieuw contract. Voorlopig houden enkel Milan en Atalanta zeker vast aan hun trainer.

De Conte die in 2016 met niet de allerbeste Italiaanse lichting resultaten boekte sla ik toch hoger aan dan de Conte van nu.

"In 2016 had Antonio Conte nog de Italiaanse nationale ploeg onder zijn hoede op het EK. Met niet de allerbeste lichting boekte hij toch resultaten. Die Conte sla ik dan toch hoger aan dan de Conte van nu, die een ploeg eist waarmee hij zeker de top 2 haalt in Italië en de 1e ronde van de Champions League overleeft, tenzij hij het zelf enorm verknoeit."

"Ik vind dat op de duur toch een beetje makkelijk worden. Praten we nog over hetzelfde beroep als we zeggen "de coach Antonio Conte" en - ik noem maar iemand - "de coach Francky Dury"? Op een bepaalde manier wordt het wel heel grof."

"Conte is destijds bij Juventus weggegaan omdat hij zei dat je met een briefje van 10 euro niet kunt gaan eten in een sterrenrestaurant. Daarmee doelde hij op de Champions League. Hij had wel de pech dat zijn opvolger Allegri met die 10 euro twee keer de Champions League-finale haalde."

"Wees een man. Je hebt spelers gehaald en knappe resultaten behaald en nu laat je ze toch in de steek. Het valt me ook op dat bijna niemand in Italië Conte iets verwijt. Blijkbaar is dat de wereld geworden."