Waarom Racing Genk (en ook KV Mechelen) vanavond voor Manchester United supportert

Liefhebbers van Europese lotingen beleven weer hoogdagen. Nu alle clubcompetities hun einde naderen, kan er weer gepuzzeld worden over de samenstelling van de Europese poules en voorrondes van volgend seizoen.

De Europa League-finale van vanavond is in dat opzicht nog cruciaal voor Racing Genk. Bij winst van Manchester United in de finale tegen Villarreal wordt het namelijk reekshoofd in de 3e voorronde van de Champions League.

Het zou daardoor zware tegenstanders als Sjachtar Donetsk, Benfica en Celtic ontlopen. In de plaats komt dan Spartak Moskou. En mogelijk ook PSV en Sparta Praag, als zij de 2e voorronde goed doorkomen.