VIDEO: Weer komt Evenepoel ten val in een afdaling, elleboog is gezwollen

Het dreigt een einde in mineur te worden voor de Giro van Remco Evenepoel. Tijdens rit 17 belandde hij in een afdaling over de vangrail, nadat hij zich vruchteloos overeind had proberen te houden voor een valpartij vlak voor zijn neus. Hij reed de rit uit, maar zijn pijnlijke grimas en gezwollen elleboog zetten een vraagteken achter het vervolg van zijn Giro.