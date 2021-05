VIDEO: Rit 17 in de Giro in beeld: val met Evenepoel, dip voor Bernal

3 landgenoten in omvangrijke kopgroep

De bergkoning beseft nog net op tijd dat de super tuck verboden is:

Evenepoel dringt niet aan...

...maar komt terug en komt ten val

Evenepoel heeft snel voor zijn eigen tempo gekozen en dat rendeert. Kort voor de top van de San Valentino keert hij terug in de favorietengroep, maar in de afdaling gaat het helaas mis.

Martin versus de favorieten

Verrassing: Bernal moet passen

Het is de herboren João Almeida die vanuit de favorietengroep als eerste een bommetje gooit. Hij dient als het gedroomde platform voor Simon Yates. Roze trui Bernal wil zich niet laten kennen, maar hij speelt plots zijn mantel van onoverwinnelijkheid kwijt. De spanning die uit de Giro leek na de koninginnenrit is weer helemaal terug.

Martin vervolledigt trilogie, Bernal verliest minuut

Een ontketende Almeida gaat in de laatste kilometer nog op zoek naar Martin, maar de Ier valt niet meer stil en vervolledigt zijn trilogie met ritzeges in de Tour, Vuelta en nu ook de Giro. Een gebroken Bernal kan de schade op Yates nog min of meer beperken, tot een kleine minuut. Maar wat wordt de schade de komende dagen? De Giro is nog niet voorbij.