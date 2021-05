Van een menselijke fontein tot een straatjongen: wat u nog niet wist over Manchester City

Dat ze onwaarschijnlijk goed kunnen voetballen, zag u al. Maar wist u dat Riyad Mahrez zijn carrière dankt aan één treinticket? Of dat John Stones ooit in een konijnenkostuum over de golfbaan liep? Dit zijn de Champions League-finalisten zoals u ze nog niet kende. In deel 1: de verwachte basiself van Manchester City.

Ederson Moraes: de tattoofreak

Doelman - 11 matchen - 6 clean sheets

Een roos en doodskop in zijn nek. Een gele smiley achter zijn oor. En ook nog indrukwekkende engelenvleugels op zijn rug. Het lichaam van Ederson Moraes ziet eruit als een prentenboek. De Braziliaan is al sinds zijn tienerjaren verslaafd aan tattoo's. Om zijn eerste te zetten, loog de doelman op zijn 15e over zijn leeftijd tegen de tatoeëerder. Nadien volgden er nog 33 stuks. Als hij straks wint, ongetwijfeld ook eentje van de Champions League-trofee. Heeft ook het wereldrecord voor verste uittrap ooit achter zijn naam: 75,35 meter. Bekijk hieronder de indrukwekkende beelden.

Kyle Walker: de bijgelovige

Rechtsachter - 10 matchen - 0 goals - 0 assists Loopt iedere wedstrijd het veld op met een flesje water. Om het net voor de aftrap volledig uit te gieten over zijn gezicht en een fraaie waterfontein de lucht in te spuwen. Het is niet zijn enige ritueel: Walker had tijdens het WK in Rusland een "geluksonderbroek" die hij steevast droeg op matchdagen. Hij stapt ook telkens als laatste de kleedkamer uit.

John Stones: de golfer

Centrale verdediger - 10 matchen - 0 goals - 0 assists Groeide eigenlijk op als fervent supporter van rivaal Manchester United. Mikte tijdens zijn kindertijd in eerste instantie niet op een carrière als profvoetballer, maar wel als golfer. Koos uiteindelijk toch voor voetbal en brak door bij jeugdclub Barnsley. Is nu wel nog vaak op de greens te vinden. Zo speelde hij na de Premier League-titel in 2018 een potje golf met ploegmaat Kyle Walker in... een konijnenkostuum.

John Stones in actie op de golfbaan.

Rúben Dias: de gitarist

Centrale verdediger - 10 matchen - 0 goals - 0 assists Zou zomaar een optreden kunnen geven met zijn vriendin April Ivy. Ruben Dias houdt er namelijk van om gitaar te spelen, terwijl zijn geliefde een popster is in Portugal. Ze scoorde een nummer 1-hit met het liedje "Be Ok". Dias is dit seizoen de grote revelatie bij Manchester City. Onlangs werd hij als eerste verdediger sinds 1989 uitgeroepen tot 'FWA Player of the Year'. Dat mocht ook wel voor zijn prijskaartje: 68 miljoen euro - de op één na duurste transfer ooit voor City, na Kevin De Bruyne.

Oleksandr Zintsjenko: de lookalike

Linksachter - 8 matchen - 0 goals - 1 assist Soms de tweelingsbroer van Kevin De Bruyne genoemd, omdat hij zo goed lijkt op onze landgenoot. Kende een moeilijke weg naar de top. Was nochtans aanvoerder van de U19 bij Sjachtar Donetsk, maar moest in 2014 door de oorlog in de regio het land ontvluchten. Zat ruim een halfjaar zonder ploeg en trainde - door een contractdispuut met Sjachtar - dan maar op zijn eentje in de straten van Moskou. Het Russische FK Oefa gooide de cruciale reddingsboeg. Daar plukte City hem voor amper 1,7 miljoen euro weg - het maakt van Zintsjenko de goedkoopste speler van de miljardenploeg.

Kevin De Bruyne (links) met zijn 'tweelingsbroer' Zintsjenko (rechts).

Bernardo Silva: de universitair

Aanvallende middenvelder - 12 matchen - 1 goal - 2 assists Heeft zijn carrière te danken aan zijn grootvader. Mocht van zijn ouders eerst niet vertrekken naar de Portugese topclub Benfica. Maar op zijn 7e verjaardag kreeg hij een kaartje van zijn grootvader. Daarin stond het logo van de Portugese topclub en de tekst: "Gelukkige verjaardag, je gaat voor Benfica spelen." De opa van Bernardo Silva betaalde het volledig bedrag voor de opleiding - ook al supporterde de man eigenlijk voor rivaal Sporting. Speelde op zijn 18e wel nog niet in het eerste elftal van Benfica. Besloot dan maar een bachelor in Europese studies te volgen aan de Universiteit van Lissabon.

Fernandinho: de straatjongen

Verdedigende middenvelder - 6 matchen - 0 goals - 2 assists Opgegroeid in een straatarme buurt in Brazilië. Kon zijn ogen dan ook niet geloven toen hij van zijn club Athletico Paranaense dagelijks 30 Amerikaanse dollar cash kreeg tijdens de Copa Libertadores.

Besliste dan maar om samen met zijn kamergenoot hun namen te vormen op het bed met de briefjes. "Maar ik had wel nog wat Braziliaanse briefjes nodig om mijn lange naam te vervolledigen", lachte Fernandinho daar ooit over. Kende ook al de nodige tragedies tijdens zijn carrière. Verloor ploegmaat Maicon Oliveira door een auto-ongeval tijdens zijn periode bij Sjachtar Donetsk. Kende ook heel wat personen die omkwamen bij de vliegtuigcrash van het Braziliaanse team Chapecoense.

Fernandinho met een shirt ter nagedachtenis van de vliegtuigcrash van Chapecoense.

Ilkay Gündogan: de buur van Pep

Aanvallende middenvelder - 11 goals - 3 goals - 1 assist Dreigde tijdens zijn jeugdjaren een profcarrière te mislopen door een zware enkelblessure. Moest door de "brace" zelfs met twee verschillende schoenen naar school. Het zorgde ervoor dat Schalke 04 hem liet vertrekken. Gündogan ging terug bij zijn lokale ploegje voetballen, waarna Schalke 04 hem terug wilde. Maar de middenvelder bedankte - het zure vertrek in het achterhoofd - en trok naar rivaal Dortmund. Was de eerste aankoop van Guardiola bij City. Woonde zelfs lange tijd naast zijn trainer in hetzelfde appartementsblok in Manchester. Verkocht tijdens de corona-pandemie persoonlijke spullen om lokale ondernemers en het zorgpersoneel uit de stad te steunen.

Riyad Mahrez: het moederskindje

Rechtsvoor - 11 matchen - 4 goals - 2 assists 160 euro maakte het verschil tussen nobody of wereldster. De 18-jarige Mahrez, die 3 jaar eerder zijn vader verloor, leende het bedrag van zijn moeder om het treinticket voor een test bij de Franse vierdeklasser Quimper te kunnen betalen. Zijn bagage: enkel een tandenborstel en voetbalschoenen. Mahrez maakte - ondanks zijn tengere lichaamsbouw - een verpletterende indruk. Het begin van een blitzcarrière: via Le Havre en Leicester belandde de Algerijn bij Manchester City. En bij elke trofee die hij pakt, mag mama Halima mee op de foto. Een manier om de vrouw waar hij zijn droom aan te danken heeft mee in de spotlights te zetten.

Mahrez met mama Halima na de sprookjestitel met Leicester.

Kevin De Bruyne: de halve Engelsman

Valse negen - 7 matchen - 4 goals - 2 assists

Bijna was hij geen Rode Duivel. Kevin De Bruyne heeft een Engelse grootvader Bruno Callant langs moeders zijde. Zijn mama Anne groeide ook op in Londen, maar verhuisde toen ze Herwig, de vader van Kevin, leerde kennen. De liefde voor Engeland bleef wel aanwezig bij De Bruyne. Zo was hij als kind gek van Liverpool. Een bedovertrek, een shirtje van Michael Owen... Alles verzamelde de kleine Kevin. Toch speelde de jonge De Bruyne bijna bij Arsenal. Op een jeugdtoernooi in Gent was mama Anne aanwezig als Engelstalige begeleidster van de club. Het leverde hem een vijfdaagse stage in Londen op.

Phil Foden: de superfan