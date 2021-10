Van bijgeloof over kousen tot social media-paria: wat u nog niet wist over Manchester City

Dat ze onwaarschijnlijk goed kunnen voetballen, zag u al. Maar wist u dat Rodri geen enkel account op social media heeft? Of dat John Stones ooit in een konijnenkostuum over de golfbaan liep? Dit is het verwacht elftal van Manchester City voor de match tegen Club Brugge zoals u ze nog niet kende.

Ederson Moraes: de tattoofreak

Een roos en doodskop in zijn nek. Een gele smiley achter zijn oor. En ook nog indrukwekkende engelenvleugels op zijn rug. Het lichaam van Ederson Moraes ziet eruit als een prentenboek. De Braziliaan is al sinds zijn tienerjaren verslaafd aan tattoo's.

Om zijn eerste te zetten, loog de doelman op zijn 15e over zijn leeftijd tegen de tatoeëerder. Nadien volgden er nog 33 stuks. Als hij dit seizoen de Champions League wint, ongetwijfeld ook eentje van de beker met de grote oren. Heeft ook het wereldrecord voor verste uittrap ooit achter zijn naam: 75,35 meter. Bekijk hieronder de indrukwekkende beelden.

Kyle Walker: de bijgelovige

Loopt iedere wedstrijd het veld op met een flesje water. Om het net voor de aftrap volledig uit te gieten over zijn gezicht en een fraaie waterfontein de lucht in te spuwen.

Het is niet zijn enige ritueel: Walker had tijdens het WK in Rusland een "geluksonderbroek" die hij steevast droeg op matchdagen. Hij stapt ook telkens als laatste de kleedkamer uit.

John Stones: de golfer

Groeide eigenlijk op als fervent supporter van rivaal Manchester United. Mikte tijdens zijn kindertijd in eerste instantie niet op een carrière als profvoetballer, maar wel als golfer. Koos uiteindelijk toch voor voetbal en brak door bij jeugdclub Barnsley.

Is nu wel nog vaak op de greens te vinden. Zo speelde hij na de Premier League-titel in 2018 een potje golf met ploegmaat Kyle Walker in... een konijnenkostuum.

John Stones in actie op de golfbaan.

Rúben Dias: de superprof

Moest geduld uitoefenen vooraleer hij zijn kunnen mocht tonen bij Benfica. Kwam maar liefst 55 keer uit voor de B-ploeg van de Portugese topclub, maar greep vervolgens wel onmiddellijk zijn kans bij het eerste elftal. Staat bekend als een superprof. Gaat elke training tot het uiterste - tot frustratie van sommige ploegmaats. "Ieder wedstrijdje behandelt hij als de Champions League-finale", liet ex-ploegmaat Dalcio optekenen. "Zijn tackles op training zijn precies zoals in de match." Na Kevin De Bruyne en Jack Grealish de duurste City-transfer ooit met 68 miljoen euro. Maakte dat prijskaartje vorig seizoen waar.



Oleksandr Zintsjenko: de lookalike

Soms de tweelingsbroer van Kevin De Bruyne genoemd, omdat hij zo goed lijkt op onze landgenoot.

Kende een moeilijke weg naar de top. Was nochtans aanvoerder van de U19 bij Sjachtar Donetsk, maar moest in 2014 door de oorlog in de regio het land ontvluchten. Zat ruim een halfjaar zonder ploeg en trainde - door een contractdispuut met Sjachtar - dan maar op zijn eentje in de straten van Moskou. Het Russische FK Oefa gooide de cruciale reddingsboei. Daar plukte City hem voor amper 1,7 miljoen euro weg - het maakt van Zintsjenko de goedkoopste speler van de miljardenploeg.

Kevin De Bruyne (links) met zijn 'tweelingsbroer' Zintsjenko (rechts).

Rodri: de student

Een bijzonder zeldzame soort in de voetbalwereld: Rodri heeft namelijk geen enkel account op social media. Zijn kennis haalt de Spanjaard liever uit zijn schoolboeken. Rodri staat bekend als een fervent student. Zo hervatte hij tijdens de lockdown zijn studies bedrijfseconomie. Toen hij bij Villarreal actief was in de Spaanse competitie volgde hij ook al een economische richting aan de Universidad de Castellon. Op de campus van de school had Rodri zelfs een appartement, zodat hij geen enkele les hoefde te missen. Verplaatsingen deed hij - ondanks zijn fraaie loonbriefje - met een tweedehands Vauxhall Corsa.

Ilkay Gündogan: de buur van Pep

Dreigde tijdens zijn jeugdjaren een profcarrière te mislopen door een zware enkelblessure. Moest door de "brace" zelfs met twee verschillende schoenen naar school. Het zorgde ervoor dat Schalke 04 hem liet vertrekken.

Gündogan ging terug bij zijn lokale ploegje voetballen, waarna Schalke 04 hem terug wilde. Maar de middenvelder bedankte - het zure vertrek in het achterhoofd - en trok naar rivaal Dortmund. Was de eerste aankoop van Guardiola bij City. Woonde zelfs lange tijd naast zijn trainer in hetzelfde appartementsblok in Manchester. Verkocht tijdens de corona-pandemie persoonlijke spullen om lokale ondernemers en het zorgpersoneel uit de stad te steunen.

Kevin De Bruyne: de halve Engelsman

Bijna was hij geen Rode Duivel. Kevin De Bruyne heeft een Engelse grootvader Bruno Callant langs moeders zijde. Zijn mama Anne groeide ook op in Londen, maar verhuisde toen ze Herwig, de vader van Kevin, leerde kennen.

De liefde voor Engeland bleef wel aanwezig bij De Bruyne. Zo was hij als kind gek van Liverpool. Een bedovertrek, een shirtje van Michael Owen... Alles verzamelde de kleine Kevin. Toch speelde de jonge De Bruyne bijna bij Arsenal. Op een jeugdtoernooi in Gent was mama Anne aanwezig als Engelstalige begeleidster van de club. Het leverde hem een vijfdaagse stage in Londen op.

Gabriel Jesus: de dromer

Was in 2018 het mooiste voorbeeld dat het snel kan gaan in het leven. Voor het WK in Rusland ging een oude foto van hem bijzonder viraal. Daarop was te zien hoe Jesus in 2014 als 15-jarige nog de straten kleurde voor de komst van het WK naar zijn thuisland. Vier jaar later was hij zelf de nummer 9 bij Brazilië. In zijn thuisdorp verscheen een enorme muurschildering met zijn beeltenis op. Zijn moeder is zijn grote heldin. Vandaar zijn kenmerkende viering Alô-mãe - dat staat voor "Hallo mama" - met een fictieve telefoon naast zijn oor. Mama Lucia werkte als schoonmaakster om het arme gezin te kunnen onderhouden. Haar drie oudste kinderen gingen ook snel in de poetssector aan de slag, maar voor de getalenteerde Jesus werd een uitzondering gemaakt. Liet samen met Neymar een tattoo zetten waarop een jongetje de favela's overschouwt.

Links de foto van Jesus die viraal ging waarop hij de straten schildert, rechts de spits bij zijn eigen muurschildering.

Jack Grealish: de opvallende

Werd afgelopen zomer met zijn transfer van Aston Villa naar Manchester City voor 117 miljoen euro de duurste speler ooit in de Premier League. Valt niet alleen op met zijn voetballende kwaliteiten, maar ook met zijn uitstraling op het veld. Heeft een opvallend kapsel dat evengoed van een zanger in een boysband zou kunnen zijn. En daarnaast springen ook zijn kousen. Grealish speelt namelijk met kousen die niet over zijn kuiten komen. "Toen ik 15 was werden we gesponsord door Macron. Alleen bleven die sokken maar krimpen. Omdat ik nog niet in het eerste team speelde, konden we niet steeds om een nieuw paar vragen." "Ik bleef ze dus gebruiken, maar na twee maanden kwamen ze niet meer over mijn kuiten. Dat seizoen kende ik evenwel mijn grote doorbraak. Nadien bleef ik zweren bij korte kousen." De bijgelovigheid van Grealish zorgde al voor nog een opvallend verhaal. In 2019 leidde hij Aston Villa naar de Premier League met een bijzonder versleten paar schoenen. Naar eigen zeggen een gelukspaar, omdat hij er in vorige matchen steeds beslissend mee was.

Phil Foden: de superfan