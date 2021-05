Tsjech Kudela blijft 10 matchen geschorst en mist zo het EK

Ondrej Kudela wordt verweten dat hij in de match tegen de Rangers iets racistisch in de oren van Glen Kamara heeft gefluisterd. De UEFA schorste hem voor 10 matchen, wat voor een storm van verontwaardiging zorgde in Tsjechië.

Kudela, die in eigen land werd verkozen tot Verdediger van het Jaar, ging in beroep, maar daar vielen zijn argumenten in dovemansoren.

De schorsing is ook een domper voor de Tsjechische bondscoach, die zijn 26e plaatsje op zijn lijst voor Kudela gereserveerd had. Door de bevestiging van deze schorsing mag Kudela sowieso niet in actie komen op het EK.