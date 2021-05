Titelvieringen zinderen na: "Trouwen en begrafenissen zijn ook emotie, waarom moet voetbal zich niet aan coronaregels houden?"

Over 2,5 week begint het EK voetbal mét de Rode Duivels. Hoe zullen we die matchen beleven? Met grote schermen, met grote groepen samen op een plein? Dat weten we nog niet, al lijken voetbalfans en –clubs zich daar niet veel van aan te trekken. Getuige de beelden van de vieringen van kampioen Club, die te veel volk in corona-onveilige omstandigheden lokten. Heel wat niet-voetballiefhebbers en voetballiefhebbers zijn boos.

De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) en het expertisecentrum Gezond Sporten stuurden gisteren een vlammend statement de wereld in waarin ze “de houding van spelers, clubleiding en plaatselijke overheid verwerpelijk” noemen. Sportarts Frank

Pauwels, voorzitter van Gezond Sporten, geeft toelichting in Laat. “Voor alle duidelijkheid wil ik stellen dat het niet zo is dat ik geen voetbalfan ben. Maar de manier waarop die feesten nu verlopen, is inderdaad verwerpelijk.”

“Het was eigenlijk al aangekondigd. Bij Seraing (promovendus in 1B) en Genk (bekerwinnaar) hadden we al gezien dat je eigenlijk niet op een coronaveilige manier een feestje kan bouwen. En ook donderdag na de match tegen Anderlecht was het in Brugge duidelijk dat niet alles volgens de coronaregels verlopen is.” Het stoort Pauwels dat het te vermijden was en dat het heeft plaatsgevonden: “Donderdag was duidelijk dat als je met 2.000 mensen een viering organiseert, dat dat uit de hand loopt. Je kan toch niet aan 2.000 supporters die samengepropt zitten op een klein plein vragen om 1,5 meter afstand te houden en netjes hun mondmasker op te houden.” “Sowieso vinden wij dat er vanuit de club gesteld moet worden dat er geen normale, grootse viering kan zijn. Zij noemen dit geen grootse viering, maar misschien zijn er nog alternatieven. Er zijn heel veel mensen die al maanden werkloos zijn in de eventsector. Die zijn gewend om dergelijke zaken te organiseren. Ze hadden misschien hun inbreng moeten vragen.” (lees voort onder artikel)

"Waarom moet voetbalwereld zich niet aan regels houden?"

CEO Vincent Mannaert van Club Brugge stelde in Extra Time dat de club iets moest doen als uitlaatklep voor de fans. En dan kan je beter iets organiseren dan dat je niets organiseert, anders regeert de chaos. Pauwels countert en betwist het woordje “moeten”: “Voor een sportploeg is een landstitel belangrijk, maar voor zoveel mensen zijn er zoveel andere belangrijke momenten… Trouwen bijvoorbeeld of begrafenissen." "Ook daar moet iedereen zich houden aan de regels. En dat is ook emotie. Voetbal is inderdaad emotie, maar die andere activiteiten ook. Waarom moet de voetbalwereld zich dan niet aan die regels houden?” Voetbal mocht trouwens al snel meer. Na de eerste lockdown vorig jaar werd volop ingezet om voetbal weer snel te laten doorgaan met allerhande

protocollen. Dat stoort Pauwels niet, integendeel. “Wij waren actief in de

groep die gepleit heeft om een speciaal statuut in het leven te roepen voor de professionele sporters." "Zeker voetbal heeft een zekere maatschappelijke waarde en we zaten allemaal opgesloten in ons kot. Als we dan als uitlaatklep een match kunnen bekijken, is dat voor iedereen wel goed. En vooral voor onze mentale gezondheid.” (lees voort onder foto)

"4e golf kan toch niet de bedoeling zijn"

Pauwels waarschuwt voor wat eraan komt, want straks mogen ook

de amateursporten hervatten. “Als we telkens na winst een klein feestje gaan opzetten, dan vrees ik dat we snel naar golf 4 zullen overgaan. En dat is niet de bedoeling.”

Zware boetes gevraagd

In hun statement hekelen SKA en Gezond Sporten het gebrek aan respect voor het vele en hard werk van de sportartsen in deze coronaperiode en het gebrek aan verantwoordelijkheidszin en gezond verstand bij alle betrokkenen. "Het gaat eindelijk de goede kant op met de epidemie, maar net nu moeten we vechten voor het maatschappelijke draagvlak om de laatste loodjes van de coronamaatregelen te kunnen verduren. Wat in Brugge en Genk is gebeurd, ondergraaft dat draagvlak totaal”, luidt het. De 2 sportinstanties vragen "dat de betrokken spelers en leidinggevenden zeer zwaar worden beboet en dat er een ernstig tuchtonderzoek komt naar de manier waarop de plaatselijke overheid en ordehandhavers hebben gereageerd – of juist níet gereageerd".

Wat met grote schermen en EK-matchen straks?

Tijdens een groot voetbaltoernooi ontvangen steden en gemeenten de fans normaal in EK-dorpen. De lokale overheden weten evenwel nog niet waar ze aan toe zijn. Laat contacteerde Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende. "In principe hebben we de uitzendingen op groot scherm toegewezen aan 1 speler, de Wellingtonhippodroom. Dat was ook zo bij vorige kampioenschappen en gebeurde telkens op een veilige manier. We willen

dat ook zo houden, we willen geen verschillende kleine initiatieven verspreid over de stad, want dan krijg je moeilijk controle over de zaak." "Wij zouden het liever coronaproof georganiseerd zien op 1 locatie. Maar dat zal natuurlijk afhangen van de maatregelen van het Overlegcomité (op 4 juni). Als die zo strikt zijn dat het niet rendabel is, dan dreigen

situaties te ontstaan die je niet in de hand kan houden en wordt het nog veel moeilijker voor de lokale handhavers en de politie.” Wat vindt Pauwels daarvan? "Dat is niet mijn expertise. Er zijn veel mensen binnen de eventsector, ik weet niet in hoeverre die daarbij betrokken zijn. Mijn boerenverstand zegt: “Hoe meer verspreiding je doet, hoe minder kans dat je grote groepen bij elkaar hebt. Dat laat ik aan de experts over.”