Taekwondoka Jaouad Achab wil niet zelfde fout maken: "Met minder druk naar Tokio"

Over 2 maanden zijn de Spelen al bezig, dus de laatste rechte lijn richting Tokio is ingezet. Voor taekwondoka Jaouad Achab (-63 kg) is het, na een vijfde plaats in Rio, de tweede keer dat hij zich klaarstoomt om een gooi te doen naar olympisch eremetaal. Al denkt hij zelf dat het deze keer nóg moelijker wordt.

"In Rio was ik dé topfavoriet! Nu niet"

"De Spelen zijn de "Big Show"! Daar kampen de beste 16 taekwondoka's van de wereld tegen elkaar. Er zijn heel wat getalenteerde jongeren bijgekomen in mijn categorie, dus de concurrentie is nog groter geworden dan in Rio." De 28-jarige Achab, wereldkampioen in 2015, maakte het 5 jaar geleden allemaal al eens mee en dat speelt nu in zijn voordeel. "In Rio was ik dé topfavoriet. Ik wist dat ik daar een medaille kon halen en legde mezelf te veel druk op." Die fout wil hij nu vermijden. "Ik ga met een andere mindset naar Tokio. Meer genieten, meer relaxed zijn en geen fouten proberen te maken. Ik wil in Tokio een mooie dag beleven en dan zal het resultaat wel volgen."

Alle planeten moeten op één lijn staan als je op de spelen een medaille wil pakken Leonardo Gambluch, coach Achab

Ook zijn Argentijnse coach, Leonardo Gambluch, weet hoe moeilijk een medaille halen wordt. "In taekwondo is het niet zoals in andere sporten waar er "simpele" tegenstanders zijn. Het verschil tussen die mannen is heel klein, dus het minste foutje kan fataal zijn." Maar ook Gambluch benadrukt het belang van de mentale rust. "In gevechtssporten moet je mentaal heel sterk zijn. Fysiek is het sowieso, want je krijgt klappen. Maar je hebt slechts 3 keer 2 minuten om te winnen. Dus je moet heel helder zijn in je hoofd om op elk moment de juiste beslissing te nemen." "Alle planeten moeten op één lijn staan om op de Spelen een medaille te pakken. Het is hét moment om boven jezelf uit te stijgen en wij gaan resoluut voor die medaille."

Leonardo Gambluch, coach Jaouad Achab

"In Vlaamse federatie was ik mentaal niet vrij"

Jaouad Achab stapte eind september 2020 met zijn entourage over van de Vlaamse naar de Waalse federatie. Een gok, maar een berekende gok. "Het was een risico om naar hier te komen met het oog op de Spelen en de voorbereiding daarvan. Maar het was ook een risico om in Vlaanderen te blijven, want daar was ik niet mentaal vrij. Dus ik heb de sprong gewaagd." Met z'n nieuwe coach klikte het meteen. "Leonardo is een heel open man met wie ik goed kan praten. Hij is een van de beste trainers ter wereld en ik probeer zoveel mogelijk van hem te leren. Ik voel me hier prima."



"Een ervaren atleet zoals Jaouad, die al wereld- en Europees kampioen werd, kan je niet veel meer bijleren", relativeert Leonardo Gambluch. "Je kan hem wel extra begeleiden en de kwaliteiten die hij al heeft naar het maximum drijven."