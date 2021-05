Ronde van Spanje gaat in 2022 alsnog in Utrecht van start

In 2020 gingen er meteen al stemmen op om Utrecht wat later weer de kans te bieden, maar Burgos was al toegewezen voor 2021. De organisatie maakte vandaag bekend dat 2022 het jaar van Utrecht wordt.

De Nederlandse stad is maar wat blij: ze viert dan net haar 900e verjaardag en wordt naar eigen zeggen de eerste stad ter wereld die zowel de Tour, de Giro als de Vuelta heeft verwelkomd.

In Utrecht zal in 2022 de ploegenvoorstelling op het programma staan en de eerste etappe, een ploegentijdrit. De tweede rit start in 's-Hertogenbosch, de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, en de aankomst ligt opnieuw in Utrecht. De start- en aankomstplaats van de derde rit is Breda.

De 3e rit zal passeren door Baarle-Nassau, erg dicht bij de Belgische grens dus.

De exacte data zijn nog niet bekend, omdat de UCI nog een kalender moet opmaken, maar de overeenkomst gaat voorlopig uit van augustus.

Het wordt de tweede keer dat de Vuelta start in Nederland. In 2009 trapte het peloton zich op gang in Assen. In het verleden begon de Ronde van Spanje ook in Lissabon (1987) en Nîmes (2017).