Ook na het dipje van gisteren blijft Egan Bernal uw topfavoriet voor de eindzege

Is Egan Bernal dan toch niet zegezeker? Daags na de laatste rustdag in de Giro d'Italia kwam de Colombiaan woensdag de man met de hamer een eerste keer tegen. Hij draagt nog steeds de roze trui, maar wat mogen we volgens u concluderen na de bergrit naar Sega di Ala? Niet te veel, zo leert ons onze poll.