Lukaku neemt afscheid van Conte: "Je hebt me veranderd als speler"

Het was Antonio Conte die Romelu Lukaku 2 jaar geleden van Manchester United naar Inter haalde en zijn tanende carrière en reputatie nieuw leven inblies. Toch dateerde het eerste contact al van veel eerder, zo vertelt Lukaku op Instagram.

"In 2014 spraken we voor het eerst met elkaar en sinds dat moment hebben we een band met elkaar. We kregen heel wat kansen om met elkaar samen te werken, maar om god weet welke reden gebeurde het niet eerder."

"Jij kwam op het juiste moment voor mij en hebt mij als speler veranderd. Je hebt met mentaal nog sterker gemaakt en veel belangrijker: we hebben samen gewonnen!"

"Want winnen is het enige wat voor jou telt. Ik ben blij dat ik je als coach gehad heb. Ik zal jouw principes (de fysieke voorbereiding, het mentale aspect en de drang om te winnen) voor de rest van mijn carrière hoog in het vaandel dragen."

"Het was een genot om voor jou te spelen. Bedankt voor alles. Ik sta bij jou in het krijt."

Een definitief afscheid tussen Conte en Lukaku of komen ze elkaar sneller dan verwacht opnieuw tegen bij een andere club?