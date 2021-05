Kajakker Artuur Peters: "Als ik finale haal in Tokio zou dat prachtig zijn"

Op het EK in Poznan mogen we van Peters niet al te veel verwachten. "Mijn piek lag 2 weken geleden, daarna heb ik een week rust genomen en nu pas zijn we weer rustig aan het opbouwen. Ik veronderstel dat ik niet meer de grootste vorm zal hebben. Het is vooral een extra wedstrijd voor de Spelen."

Maar eerst is er nog het EK kajak, waar hij volgende week naartoe trekt. "Daarna ga ik meteen door naar Frankrijk voor een trainingsstage van 2 weken. De rest van mijn trainingen werk ik in Hazewinkel af en midden juli vertrek ik naar Tokio."

"Ik kijk er heel hard naar uit. In Rio was ik elfde en nu wil ik beter doen. Een finale zou prachtig zijn. Dan zien we wel wat daar gebeurt."

Artuur Peters verzekerde zich pas 2 weken geleden van de Spelen op het olympische kwalificatietoernooi in Szeged. Hij zal in Tokio net als 5 jaar geleden de K1 1.000 meter peddelen.

Broeckx/Peters: "Beste wedstrijd in Tokio varen"

Hermien Peters en Lize Broeckx waren er in Rio niet bij, maar ze zijn wel al sinds het WK van 2019 (waar ze 4e werden) zeker van hun ticket. "Die euforie voor de selectie is er al een tijdje af, nu kijken we vooral heel erg uit naar Tokio", zegt Broeckx.

"Het doel is om daar onze beste wedstrijd te varen, we zien wel waar we dan stranden. We mikken toch op een finaleplaats."

Ook voor Broeckx/Peters is het EK in Poznan niet echt een doel. "We komen net uit een rustperiode", zegt Broeckx. "We verwachten niet dat we op ons best zullen zijn. Maar het is toch een extra prikkel, want er zijn veel wedstrijden weggevallen."