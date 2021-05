Jérémy Perbet speelde nog bij Villarreal: "Op counter kan het United pijn doen"

Hoe kan Villarreal in de Europa League-finale Manchester United verrassen? We vroegen het aan Jérémy Perbet, die anderhalf seizoen speelde bij de Spaanse formatie.

"Bijna 1 op de 2 inwoners zat in het stadion"

Jérémy Perbet kennen we vooral als speler uit de Belgische competitie. Maar de Franse spits maakte in 2013 en 2014 ook het mooie weer bij Villarreal. "Het waren 2 magnifieke seizoenen. Maar in het begin moest ik me wel aanpassen aan het snelle spel", blikt Perbet terug.



"Bij mijn eerste basisplek scoorde ik meteen 2 keer. We knoopten de overwinningen aan elkaar en dwongen de promotie af naar de Primera Division."



In anderhalf seizoen scoorde Perbet 22 keer voor Villarreal. "Ik ben daar absoluut een betere speler geworden."

Het waren 2 magnifieke seizoenen. Maar in het begin moest ik me wel aanpassen aan het snelle spel. Jérémy Perbet over zijn periode bij Villarreal

Wat onthoudt Perbet van de club zelf? "Villarreal is vooral een heel familiale ploeg." "Het is een kleine stad met zo'n 50.000 inwoners. Elke match waren er 20.000 supporters aanwezig in het stadion. Dat betekent dat bij wijze van spreken bijna 1 op de 2 inwoners in het stadion zat."

"Villarreal kan United-verdeding in gevaar brengen"